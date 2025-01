Show do Coldplay em Belém tem data confirmada, segundo colunista

Foto: Reprodução | Apresentação da banda britânica será no Estádio Mangueirão, no dia 9 de novembro de 2025.

Na tarde do último sábado (6), o colunista Mauro Bonna divulgou que foi confirmada a apresentação do Coldplay em Belém no dia 9 de novembro de 2025, véspera da abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O show acontecerá, segundo ele, no Estádio Estadual Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, marcando a primeira vez que a banda britânica se apresenta na capital paraense.

O convite para o show foi feito em 2023 pelo presidente Lula durante um encontro com o vocalista Chris Martin, quando discutiram iniciativas em prol do meio ambiente e da Amazônia. A apresentação será um dos eventos culturais de destaque ligados à COP 30, que trará líderes globais a Belém entre os dias 10 e 21 de novembro. O evento no Mangueirão integra a agenda de atividades preparatórias para a COP 30.

