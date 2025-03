Shows, prêmios e atrações internacionais prometem marcar os 37 anos de Bom Jesus do Tocantins

Foto Reprodução| As festividades começam na quarta-feira (7/5), com uma noite dedicada à música gospel. O palco receberá ninguém menos que Anderson Freire, um dos cantores mais consagrados do cenário gospel nacional.

BOM JESUS DO TOCANTINS (PA) — O município de Bom Jesus do Tocantins, situado na região sudeste do Pará, se prepara para uma das maiores celebrações de sua história. Em comemoração ao seu 37º aniversário, a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Cultura organizaram uma programação intensa e diversificada, com cinco dias de festa que prometem movimentar a cidade e atrair milhares de pessoas entre os dias 7 e 11 de maio.

As festividades começam na quarta-feira (7/5), com uma noite dedicada à música gospel. O palco receberá ninguém menos que Anderson Freire, um dos cantores mais consagrados do cenário gospel nacional, conhecido por sucessos como Raridade e Acalma o Meu Coração. Sua apresentação promete emocionar e reunir fiéis em uma noite marcada pela fé e espiritualidade.

Na quinta-feira (8/5), será a vez da música católica ganhar espaço, com o show da renomada cantora Eliana Ribeiro, figura querida e respeitada pelos católicos brasileiros. Com seu carisma e repertório que convida à reflexão, Eliana conduzirá o público por momentos de devoção e louvor.

A madrugada de quinta para sexta (9/5) será embalada pelo fenômeno Natanzinho Lima, artista que vem conquistando o Brasil com seu estilo envolvente e presença de palco carismática. Seu show promete manter a energia elevada até o amanhecer.

Na sexta-feira (9/5), a programação segue com a animada dupla Iguinho e Lulinha, conhecidos pelo forró de vaquejada que arrasta multidões por onde passa. A noite continuará sob o comando de Viviane Batidão, referência do tecnomelody paraense, que fará o público dançar com seus sucessos vibrantes.

O sábado (10/5) reserva uma das noites mais aguardadas do aniversário. Quem inicia a festa é Josué Bom de Faixa, trazendo o melhor do forró e piseiro. Em seguida, Bom Jesus do Tocantins recebe uma atração internacional: a consagrada banda italiana Double You, famosa mundialmente pelo hit Please Don’t Go e por seu inconfundível estilo eurodance. Para encerrar a noite, o DJ Miguel Ângelo assume as pick-ups garantindo que a festa continue madrugada adentro.

No domingo (11/5), encerrando as comemorações, será realizado o já tradicional show de prêmios, uma iniciativa da prefeitura que se tornou marca registrada das festividades e oferece aos moradores a oportunidade de concorrer a diversos prêmios, como um carro, uma motocicleta e outros brindes especiais.

A gestão municipal reforça que o evento é mais do que uma comemoração; trata-se de uma celebração da história, cultura e do desenvolvimento do município, além de ser um importante incentivo para a economia local, movimentando comércio, turismo e o setor de serviços durante os dias de festa.

