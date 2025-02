Sicredi tem vaga home office com 14º e 15º salários e vale-alimentação

(Foto: Reprodução) – Oportunidade imperdível: Sicredi busca Quality Engineer III com benefícios atrativos e foco em diversidade. Inscreva-se já!

Abusca por profissionais qualificados na área de Qualidade de Software está cada vez mais intensa, e uma das oportunidades mais atraentes do momento é a vaga de Quality Engineer III no Sicredi, uma instituição financeira cooperativa de renome.

Se você tem experiência com desenvolvimento de software e uma forte inclinação para garantir a qualidade em todas as etapas de desenvolvimento, essa vaga pode ser o próximo passo ideal na sua carreira.

A empresa foi recentemente reconhecida como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil em 2024, segundo o GPTW (Great Place to Work), uma honra que destaca seu compromisso em criar um ambiente acolhedor e inovador para seus colaboradores.

A vaga: Quality Engineer III

A posição de Quality Engineer III oferece uma chance imperdível para profissionais de qualidade de software que desejam trabalhar em um time comprometido com a cultura de engenharia e inovação.

O Sicredi está em busca de alguém para atuar em um papel crucial: garantir que todas as etapas do desenvolvimento de software, desde a concepção até a produção, atendam aos mais altos padrões de qualidade.

Responsabilidades do cargo

A pessoa contratada será responsável por uma série de tarefas essenciais para a manutenção de um alto padrão de qualidade, tais como:

Estruturar a estratégia de qualidade do time

Organizar e guiar a implementação de práticas de qualidade em todas as fases do desenvolvimento, garantindo que todos os aspectos da solução sejam considerados.

Criação e execução de testes automatizados

A vaga exige experiência no desenvolvimento de testes automatizados para APIs, interfaces Web e móveis (mobile), utilizando ferramentas como Selenium, Cypress, Rest Assured e outros frameworks de testes.

Colaboração no ciclo completo de desenvolvimento

Desde a definição de requisitos até a entrada em produção, o profissional terá a chance de participar ativamente da criação e manutenção de produtos inovadores e de alto impacto.

Promoção da cultura de qualidade

Além das atividades técnicas, o engenheiro de qualidade será um defensor da cultura de qualidade dentro da empresa, incentivando a disseminação de boas práticas e colaborando com outros times para garantir que a qualidade seja parte integrante do desenvolvimento.

Requisitos para candidatura

Para se destacar nessa vaga, o candidato ideal deve ter:

Experiência em testes manuais e automatizados

É essencial que o profissional tenha uma sólida base de conhecimentos em testes manuais, assim como experiência com automação de testes, principalmente para Java e JavaScript.

Domínio de frameworks de testes

Conhecimentos em TestNG, JUnit, Selenium, Cypress, entre outros, são altamente valorizados.

Vivência com metodologias ágeis

O trabalho será conduzido com base em práticas ágeis como Scrum e Kanban, portanto, experiência prévia com essas metodologias é um diferencial importante.

Experiência com microserviços

Ter trabalhado com micro serviços e arquiteturas distribuídas, especialmente em ambientes financeiros, pode ser um grande diferencial.

Domínio de ferramentas de pipeline

Experiência com ferramentas de integração contínua e pipeline, como Jenkins ou GitLab, também é importante.

Benefícios oferecidos

O Sicredi oferece uma série de benefícios atrativos que tornam essa vaga ainda mais interessante:

Processo seletivo da Sicredi

O processo seletivo para a vaga de Quality Engineer III no Sicredi inclui as seguintes etapas:

Como se inscrever

Os interessados na vaga devem acessar a plataforma de recrutamento do Sicredi, onde o processo de inscrição é realizado de forma 100% online. Para se candidatar, basta seguir os seguintes passos:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/16:07:49

