Silo com grãos de soja desaba em cima de caminhão, em Novo Progresso no Pará

Caminhão ficou entre as ferragens – (Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso)

Desabamento ocorreu na tarde desta quinta-feira ,25 de janeiro de 2024 na comunidade de Riozinho das Arraias (distante 80 km de Novo Progresso), em Novo Progresso.

Um silo carregado com grãos de soja de uma empresa agropecuária de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, desabou na tarde desta quinta-feira (25). Segundo a informação , pelo menos 10 pessoas trabalhavam no local no momento do acidente. Funcionários da agropecuária ouviram um forte estalo e logo depois a estrutura metálica partiu ao meio. Uma das partes desabou em cima de um caminhão.

Não temos informações de feridos e/ou vitimas. Os funcionários da empresa conseguiram correr e não se feriram.

