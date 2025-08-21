Simaria posta foto completamente nua e apaga minutos depois; veja a foto

(Foto: Reprodução) – Na imagem, os cabelos longos cobriam os seios, e a pose foi “estudada” o suficiente para não mostrar demais.

A cantora Simaria, que fazia dupla com a irmã Simone Mendes, publicou em seu perfil uma foto completamente nua, posando diante de um espelho, na terça-feira (19), porém, minutos depois, ela apagou, deixando internautas intrigados.

Na imagem, os cabelos longos cobriam os seios, e a pose foi “estudada” o suficiente para não mostrar demais. Mas o conteúdo chamou atenção até de quem nem lembrava mais dela. Os poucos minutos no ar, foram suficientes para os internautas tirarem print e espalharem o clique nos perfis de fofoca. Ela apagou o post logo depois, mas aí já era tarde. O burburinho estava formado.

Depois de um bom tempo longe dos holofotes, sem lançar música nova, sem pisar nos palcos e quase sem dar sinal de vida, Simaria reaparece de um jeito mais inesperado (ou estratégico?) possível. Nos comentários, teve de tudo: gente dizendo que foi um “acidente digital”, outros achando que a cantora confundiu os botões do Instagram… mas também tem quem diga o que muita gente pensou: será que foi mesmo sem querer? Ou seria uma forma de chamar atenção, já que ninguém ouvia falar dela há tempos?

Desde o fim da dupla com Simone, em 2022, Simaria tem mantido uma vida discreta, longe dos holofotes, sem carreira solo firme e mais presente em tretas de bastidores do que em sucessos nas paradas. A foto quente, se não foi proposital, pelo menos garantiu que o nome dela voltasse a circular. Até agora ela não se pronunciou sobre o ocorrido, nem para negar, nem para assumir a “escorregada”.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/14:50:30

