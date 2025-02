Simone Mendes faz cirurgia no rosto e mostra cicatriz

Ela compartilhou detalhes sobre suas cirurgias após perder 30 kg. Além de um procedimento nas coxas para remover excesso de pele, ela também fez um ajuste no rosto para levantar a área ao redor dos olhos | Reprodução/Instagram

Ela compartilhou detalhes sobre suas cirurgias após perder 30 kg. Além de um procedimento nas coxas para remover excesso de pele, ela também fez um ajuste no rosto para levantar a área ao redor dos olhos

Simone Mendes compartilhou, neste domingo (09), com seus seguidores nas redes sociais detalhes sobre os procedimentos estéticos que realizou recentemente. Após perder 30 kg, a artista decidiu passar por uma cirurgia nas coxas para eliminar o excesso de pele resultante da grande transformação no corpo.

No entanto, além desse procedimento, Simone também optou por uma intervenção no rosto para melhorar a área ao redor dos olhos. Diferente do procedimento tradicional de blefaroplastia, que remove a pele das pálpebras, Simone escolheu uma técnica menos invasiva, que envolve cortes na testa para levantar a região.

“Eu tinha uma pelezinha caída aqui (na pálpebra) e, para não fazer aquela blefaroplastia, a gente puxou um pouquinho na testa e resolveu. Estava bem caidinho. Amei!”, postou Simone Mendes.

Durante o processo de recuperação, Simone fez uma revelação curiosa. Ela contou que estava usando fraldas para maior conforto, mas destacou que o uso não era para necessidades fisiológicas.

“O mais legal é que estou usando fralda, uma fraldinha! Só para não ficar sem roupa. Mas não faço nenhuma necessidade na fralda, porque não gosto. Prefiro me levantar e fazer minhas necessidades lá”, explicou a artista.

A recuperação parece estar indo bem, pois, no último sábado (8), Simone voltou aos palcos, comandando seu bloco em Fortaleza, Ceará. Nos próximos dias 14 e 15, ela tem shows agendados em Porto e Lisboa, Portugal.

Além disso, a cantora comentou sobre a importância das cirurgias plásticas para a sua saúde e bem-estar. “Eu sou mãe de duas crianças e tinha muito excesso de peso, porque sou pequenininha. Com 1,52 m de altura, o peso extra ficou mais evidente. Então, fui fazendo as correções ao longo do tempo para que eu me sentisse confortável e bem com meu corpo”, concluiu Simone.

Fonte: Alexandre Nascimento – O Fuxico e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/02/2025/14:54:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...