Sindicância vai apurar conflito entre Polícia Militar e Guarda Municipal, no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A informação foi confirmada pelo coronel Dayvid Sarah Lima, comandante do CPR-XIV, durante coletiva de imprensa realizada na noite de quarta-feira (15)

O Comando de Policiamento Regional XIV (CPR-XIV) anunciou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos relacionados ao desentendimento entre integrantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Parauapebas, ocorrido após um acidente de trânsito na noite de segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo coronel Dayvid Sarah Lima, comandante do CPR-XIV, durante coletiva de imprensa realizada na noite de quarta-feira (15).

O coronel informou que o procedimento administrativo será instaurado ainda nesta quinta-feira (16), com o objetivo de esclarecer o ocorrido e identificar eventuais responsabilidades. Segundo ele, a apuração será conduzida de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa a todos os envolvidos. “A sindicância vai detalhar o que realmente aconteceu. É preciso analisar os fatos com base em evidências, ouvindo ambas as partes”, afirmou.

Durante a coletiva, também esteve presente o secretário municipal de Segurança Institucional e Defesa do Cidadão (Semsi), Hipólito Gomes, que reforçou o compromisso de manter a cooperação entre as forças de segurança do município. Ele destacou que o episódio não deve comprometer o trabalho conjunto desenvolvido entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar. “A prioridade é preservar a segurança da população e manter a integração entre os órgãos”, declarou.

O coronel Dayvid acrescentou que conversou com os policiais envolvidos e pretende reunir-se com representantes da Guarda Municipal para tratar do episódio. “Nosso papel é preservar o diálogo e a integração. Se as instituições se desentendem, o crime se fortalece. É essencial que trabalhemos de forma coordenada”, completou.

Acompanhamento nacional

Na manhã de quarta-feira (16), o diretor do Conselho Nacional das Guardas Municipais (CNGM), Eliel Miranda, visitou a sede da Guarda Municipal de Parauapebas para acompanhar os desdobramentos do caso. Ele afirmou que o conselho seguirá monitorando as investigações até a conclusão do processo e solicitou que os policiais militares envolvidos não sejam mantidos em serviço no município enquanto durar a apuração.

Segundo Miranda, o objetivo é evitar novos conflitos e restabelecer a normalidade. “As instituições devem continuar atuando de forma harmônica. Este é um momento de serenidade para que os fatos sejam esclarecidos dentro da legalidade”, disse.

Ocorrência inicial

O episódio teve início após um acidente na Rodovia Faruk Salmen, no Bairro Vila Rica, envolvendo um carro Chevrolet Onix e uma motocicleta Honda Fan. O motociclista, identificado como Isac dos Santos Oliveira, é irmão de um policial militar. Segundo relatos registrados em boletim de ocorrência, o motorista do carro teria deixado o local, sendo posteriormente identificado como filho de um guarda municipal.

De acordo com o registro policial, o guarda municipal se apresentou no local acompanhado do filho e alegou que o acidente ocorreu por falta de sinalização na via. Durante o atendimento, houve desentendimento entre o guarda e um policial militar, que tentou realizar o teste do etilômetro no condutor. O guarda teria resistido à abordagem, gerando um impasse que culminou na intervenção de outros agentes da Guarda Municipal.

Posteriormente, policiais militares foram até a sede da Guarda Municipal e conduziram sete agentes à Delegacia de Polícia Civil. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento da chegada das viaturas da PM à base da corporação, no Bairro Cidade Jardim, e as tentativas de negociação entre os comandantes das duas instituições.

A sindicância instaurada pelo CPR-XIV buscará esclarecer todas as circunstâncias do episódio e definir eventuais medidas administrativas ou disciplinares cabíveis.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2025/14:49:34

