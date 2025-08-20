Sindicato divulga desaparecimento de servidora da educação em Marabá (PA)

(Foto: Reprodução) – Segundo a entidade, Denizia atuava há um ano e meio como servidora em regime PSS, no cargo de Serviços Gerais, lotada na Escola Nei Leir Fernandes, no Polo 5, Vila Capistrano de Abreu

O Sindicato das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) – Subsede Marabá informou que a servidora Denizia Ribeiro de Souza, de 30 anos, está supostamente desaparecida desde o dia 9 de agosto de 2025. Segundo a entidade, Denizia atuava há um ano e meio como servidora em regime PSS, no cargo de Serviços Gerais, lotada na Escola Nei Leir Fernandes, no Polo 5, Vila Capistrano de Abreu, na rede municipal de ensino.

Em nota pública divulgada nesta terça-feira (19), o Sintepp relatou que o desaparecimento da servidora pode estar relacionado a uma suspeita de feminicídio, mencionando que ela teria manifestado desejo de se separar do companheiro, que já chegou a ser preso como principal suspeito. A entidade afirma que, até o momento, não há respostas concretas à família, à comunidade escolar e à sociedade.

No comunicado, o Sintepp pediu que as autoridades municipais e policiais se empenhem na investigação e cobrou respostas transparentes, destacando que o caso envolve a vida de uma mulher e mãe de família. A entidade reafirmou o repúdio a toda forma de violência contra a mulher e solicitou que o caso seja acompanhado com seriedade.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/14:21:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...