Síndrome rara faz menina de 3 anos comer sofá, gesso e vidro; entenda a condição

Mãe descobre distúrbio raro em menina de 3 anos, que comeu móveis, vidro e gesso, no País de Gales. (Foto: Reprodução/OGlobo)

Wynter foi diagnosticada com síndrome que faz a pessoa desejar e ingerir coisas que não sejam alimentos.

Uma mãe está lutando para lidar com um distúrbio alimentar raro que faz com que sua filha de apenas três anos coma objetos não comestíveis, como móveis, gesso e até vidro. Wynter, diagnosticada com síndrome de pica, também conhecido como picacismo, um transtorno que leva as pessoas a desejar e ingerir itens sem valor nutricional, coloca em risco sua saúde e exige vigilância constante da mãe, Stacey A’Hearne, de 25 anos. O diagnóstico surpreendeu e intrigou a família que mora em Blackwood, País de Gales.

“Ela está literalmente comendo a casa inteira. Comprei um sofá novo e ela arrancou pedaços dele. Ela é muito exigente com comida normal, mas come uma esponja”, relata a mãe. A causa do distúrbio ainda é desconhecida, mas pode estar ligada a deficiências nutricionais, problemas de desenvolvimento ou transtornos psicológicos.

O distúrbio, que se manifesta em crianças, adolescentes e adultos, também pode estar presente em casos de autismo, como o de Wynter. A menina, que é não-verbal, já foi flagrada quebrando molduras de foto para comer cacos de vidro e tirou pedaços do sofá novo.

“Ela quebrou cerca de oito porta-retratos e tentou comer o vidro. Não importa o que aconteça, ela encontra uma maneira de comer coisas que não deveria”, conta a mãe aflita. “Felizmente, ela nunca se machucou de verdade, pois eu a monitoro de perto. Mas é um trabalho de tempo integral.

“Stacey procurou ajuda médica e recebeu o diagnóstico de Picacismo para Wynter. “Os médicos disseram que não há muito que possamos fazer. Não é bom para ela, mas não é extremamente perigoso, desde que não seja de vidro”, explica a mãe. Para tentar controlar o distúrbio da filha, Stacey comprou um colar mastigável, projetado para pessoas com Pica. O colar oferece diferentes texturas para Wynter mastigar sem riscos.

O que é Picacismo?

Pica, Picacismo ou Alotriofagia são termos que definem o mesmo transtorno alimentar. É caracterizado pelo desejo e hábito de mastigar e ingerir coisas que não são alimentos e não possuem valor nutricional.

Assim como outros transtornos alimentares, o Pica é uma disfunção de saúde mental que afeta o comportamento da pessoa em relação à alimentação, causando sofrimento e podendo gerar outros problemas de saúde.

Tratamento

O tratamento do Pica geralmente envolvem abordagem multidisciplinar, que inclui psicoterapia, terapia comportamental, terapia ocupacional e, em alguns casos, medicação. O objetivo é identificar e tratar quaisquer fatores subjacentes que possam estar contribuindo para o comportamento alimentar anormal e ajudar a pessoa a desenvolver hábitos alimentares saudáveis.

O acompanhamento médico é importante para monitorar a saúde geral da pessoa e identificar qualquer complicação que possa surgir em decorrência do distúrbio.

