SindSaúde – Eleição do Sindicato dos servidores da Saúde é adiada em Novo Progresso

A Comissão Eleitoral da seção municipal de Novo Progresso – PA, adia eleição por não estar cumprindo a regra do edital eleitoral. (foto arte:Jornal Folha do Progresso)

A comissão Eleitoral do SindSaúde é composta por Laura Moreira da Silva Coordenadora, Majury Nadiny Cardoso Vieira – Relatora Comissão Eleitoral e Maria Lúcia Menezes Reategui – Membro.

Comissão Eleitoral é o órgão responsável que coordena a eleição da nova Diretoria Executiva do SindSaude para o mandato de 2023 a 2027.

A votação estava marcada para esta segunda-feira dia 17 de julho de 2023 foi adiada para 05 de setembro Horário: 08h00min até as 17h00min, na rua Leidisane Tenório, n° 17, no Bairro Jardim Europa (dependências da seção municipal do Sindsaude) .

Duas chapas estão aptas para concorrer (veja abaixo)

Chapa 01 – Coordenador(a) Administrativo Titular: Maria Ivanei da Silveira Santos Suplente: Eurinede Cavalcante Lima Coordenador(a) de Trabalho Titular: Cristiano Lemes Santana Suplente: Airton Moreira da Silva Coordenador(a) de Finanças Titular: Maria Veronica Fonseca Suplente: Arleia de Almeida Melo

Chapa 02 – “Trabalho com Dignidade” Coordenador(a) Administrativo Titular: Michael Jackson Melo da Silva Suplente: Valentim Alves Pantoja Coordenador(a) de Trabalho Titular: Shirleide da Silva Holanda Suplente: Rayellen Alves de Souza Coordenador(a) de Finanças Titular: Aldacilene Costa Ferreira Suplente: Juselia Alves Santana A Comissão Eleitoral lembra que apenas os filiados com período superior a 3 (tres) meses podem votar nas chapas concorrentes.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/2023/05:25:27

