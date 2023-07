Sinop recebe Festival Carne e Fogo com 30 estações

(Foto:Reprodução) – Sinop é a cidade escolhida para receber o festival ‘Carne e Fogo – o melhor da carne está aqui’, com o propósito de valorizar e divulgar a carne produzida em Mato Grosso. O encontro será open food, com 30 estações de carnes, seis horas de open churras, diversos cortes bovinos, suínos, aves, peixes e sobremesas.

Todas as estações serão comandadas por chefes renomados e especialistas em churrasco, que entregarão com excelência cada proteína e acompanhamento. O encontro tem ainda a presença confirmada do Chef Bruno Salomão, idealizador e apresentador dos canais no YouTube ‘Égua Doido’ e ‘Cansei de ser chefe’ que possui mais de 768 mil inscritos.

O festival contará com muitas músicas e atrações nacionais e regionais, com participação da banda Texas Radio, direto de Minas Gerais com estilo Folk Music, da banda Herois de Brinquedo trazendo o melhor do Rock Internacional e Pop Rock Nacional, além de outras atrações sertanejas, modão e DJ.

“O Carne e Fogo será um momento único de valorização da carne local, proporcionando ao público a experiência gastronômica de carnes selecionadas, música boa e encontros especiais. Vamos apreciar a proteína maravilhosa que nosso estado produz e ainda se deliciar com as preparações dos chefes”, afirma a Produtora do Evento Nanda Lajarin.

O festival será dia 14 de outubro (sábado) na Comunidade Brigida, mas os ingressos já estão sendo comercializados no site www.bilheteagora.com.br. O 1º Lote Promocional está saindo por R$ 180, com open churras incluso. Mais informações: 65 9.9217-2992 ou 65 9.9223-6865

O evento é realizado pela Zambiazi Smoker’s e Produtora Nanda Lajarin e organizado pela Montreal Assessoria e Eventos.

Fonte: FOLHAMAX e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/10:01:33

