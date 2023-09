Sinop reúne seleto time de churrasqueiros em MT

O mestre churrasqueiro Gustavo Zambiazi reúne a expertise de churrasqueiros consagrados e a qualidade da carne produzida no estado, para o maior festival de carnes da região médio Norte de Mato Grosso, que acontece em Sinop, no dia 14 de outubro, na Comunidade Brígida.

O Festival Carne & Fogo terá 30 estações de carnes, entre cortes bovinos, suínos, aves, peixes, animais exóticos e sobremesas.

O evento é 100% open churras, ou seja, churrasco liberado para os apreciadores de um bom corte de carne.

Zambiazi destaca que Sinop vai contemplar uma experiência única em gastronomia. “Estamos muito felizes em poder trazer para a nossa cidade esse formato de evento, a carne e o fogo é o que une as pessoas, as gerações, é o que faz todos confraternizarem. Também é um momento para aquela pessoa que gosta de um churrasco e não consegue ir a eventos dos churrasqueiros selecionados, aproveitar o máximo”, exalta Zambiazi.

O apresentador e youtuber Bruno Salomão tem presença vip confirmada no evento. Além de técnico da Seleção Brasileira de Barbecue e residente dos principais eventos de churrasco do país, também é idealizador do canal Cansei de Ser Cheff e Égua Doido, com mais de 760 mil inscritos.

“Ele é referência para os churrasqueiros e para quem gosta desse estilo de vida. complementa Zambiazi. Quem também tem presença garantida em Sinop é o churrasqueiro Paulo Cruz, campeão do MT Steak, concurso realizado na capital, para escolher um novo corte bovino que representa Mato Grosso mundo a fora. Paulo comandará uma das estações do evento, com o corte campeão, aprovado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (IMAC).

Além de cortes de qualidade, o público também pode esperar muita música boa, com referências em seus estilos. Pela primeira vez na região, a banda mineira Texas Rádio traz para o munícipio o melhor do country rock. Também tem show da Confederados 163, nova banda de country rock de Sinop. Já para os amantes do rock nacional e internacional, tem Heróis de Brinquedo, direto de Cuiabá. No sertanejo, quem vai comandar a festa é Jhoe Maia, revelação do estado e para animar a galera ainda mais, tem DJ Mr. Nose.

Nanda Lajarin, organizadora e responsável por eventos de renome em Mato Grosso, ressalta que a estrutura será de grandes festivais. “O Carne & Fogo também traz algo que é inédito nesse tipo de evento, uma área vip com serviços diferenciados, como lounges, bistrôs, garçons exclusivos e Open Churras estendido, das 15h às 23h”, exalta.

Os ingressos já estão no segundo lote, disponíveis em pontos de venda físicos em Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde ou pelo site www.bilheteagora.com.br. O ingresso custa R$220,00 e a área vip, R$320,00. Crianças até 12 anos não pagam.

O Festival Carne & Fogo é apresentado pela ADS Drones Agrícolas e Cerveja Eisenbahn, realizado pela Zambiazi Smoker’s e pela Produtora Nanda Lajarin e organizado pela Montreal Assessoria e Eventos.

