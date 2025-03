Sintomas parecidos com gripe levam jovem a descobrir linfoma

Beatriz relatou que os sintomas iniciais incluíam pontadas no lado direito do peito, semelhantes às de gases. | Reprodução/Arquivo Pessoal

Beatriz, 26 anos, enfrenta linfoma não Hodgkin no mediastino. Após tratamento intenso, câncer está em remissão.

Três semanas após se mudar do Rio de Janeiro para São Paulo, Beatriz Gabriely de Godoy Felix, 26, procurou atendimento médico após apresentar dores no peito, falta de ar e cansaço. O diagnóstico foi linfoma não Hodgkin no mediastino, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Beatriz relatou que os sintomas iniciais incluíam pontadas no lado direito do peito, semelhantes às de gases. Com a persistência do quadro, buscou ajuda médica e foi internada. Exames identificaram uma massa no pulmão comprimindo órgãos, levando à necessidade de uma biópsia, que confirmou o linfoma.

Antes de iniciar o tratamento, a paciente passou por uma cirurgia para a retirada de líquido acumulado próximo ao coração. Durante a internação, desenvolveu trombose na jugular e no braço esquerdo devido à circulação comprometida pelo tumor. O primeiro ciclo de quimioterapia ocorreu ao longo de um mês de internação.

Ao longo do tratamento, Beatriz passou por seis ciclos de quimioterapia e sessões de radioterapia. Alterou a alimentação, cortando açúcar e alimentos processados e priorizando frutas e legumes. Relatou efeitos adversos, como enjoos, mas manteve o foco na alimentação para fortalecer o organismo.

Exposição nas redes sociais

Inicialmente reservada sobre o diagnóstico, Beatriz retomou a presença digital após incentivo do marido. O primeiro vídeo compartilhado foi no momento em que raspou o cabelo devido ao tratamento. Desde então, tem relatado a rotina e recebido interações de apoio e mensagens de pacientes com histórias semelhantes.

Atualmente, o câncer está em remissão, sem sinais ativos no organismo. Exames de imagem mostram redução significativa da massa tumoral.

O que é o linfoma não Hodgkin?

O linfoma não Hodgkin é um câncer do sistema linfático, que integra o sistema imunológico. O tipo que ocorre no mediastino se desenvolve no espaço entre o coração e os pulmões, sendo considerado raro, representando cerca de 3% dos casos.

De acordo com a hematologista Daniela Dias, do Instituto Paulista de Cancerologia, o linfoma no mediastino afeta principalmente mulheres entre 20 e 30 anos. Os sintomas incluem tosse prolongada, dores no peito, dificuldade para respirar, febre e transpiração excessiva.

O diagnóstico inicial é realizado por exames de imagem, como raio-X e tomografia. Para confirmação, é necessária uma bópsia, procedimento que consiste na retirada de uma amostra da lesão tumoral.

Entre os fatores de risco associados estão predisposição genética, infecções virais prévias, doenças autoimunes tratadas com imunossupressores e exposição prolongada a produtos químicos, como pesticidas e solventes.

Especialistas alertam para a importância da avaliação médica diante de sintomas persistentes, garantindo o diagnóstico precoce e melhores prognósticos.

