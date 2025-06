Sistema de Segurança lança Operação Verão 2025 com mais de 9 mil agentes

(Foto: Marcio Santiago / Ascom Segup) – Operação reforça ações na área da segurança pública por todo o mês de julho e até o dia 4 de agosto nas localidades mais procuradas nas férias escolares

O Governo do Pará, por meio do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, lançará, no próximo sábado (28), a Operação Verão 2025, com o reforço de cerca de 9.2 mil agentes para ações integradas, ostensivas e preventivas que serão desenvolvidas em 50 localidades do Estado.

As ações vão ser coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds), e parcerias com os órgãos municipais e federais. A operação segue até o dia 4 de agosto para garantir um lazer tranquilo e seguro aos paraenses e turistas.

Além do efetivo que vai reforçar as ações junto a equipes locais, também estarão presentes nas ruas, mais de 350 viaturas, entre veículos quatro rodas, motocicletas, veículos de remoção, ônibus, micro-ônibus e ambulâncias de resgate. O Regimento de Polícia Montada (RPMont), da Polícia Militar do Pará, estará presente com 62 policiais montados, auxiliando nas rondas e ações preventivas nas praias e balneários.

Ualame Machado, titular da Segup, destaca a Operação Verão 2025. “Essa Operação Verão terá mais de quatro finais de semana, porque, normalmente, o mês tem quatro finais de semana. Como ela começa dia 28 de junho e termina em 4 de agosto, nós teremos mais finais de semana do que nas operações anteriores e isso tudo é levado em consideração em razão de policiamento e efetivo. Garantimos que terá um policiamento reforçado como tivemos todos os outros anos e, certamente, teremos um verão ainda melhor do que o ano passado”.

O Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp) vai atuar com duas aeronaves realizando sobrevoos na Região do Salgado e Região Metropolitana de Belém, garantindo o monitoramento aéreo e o suporte aos agentes que estarão em terra. O Graesp também está apto para ações de salvamento e resgates junto ao Corpo de Bombeiros nas praias.

O Grupamento Fluvial (GFLu), juntamente aos órgãos do Sieds que utilizam embarcações para o patrulhamento, vai utilizar mais de 80 embarcações distribuídas no Pará, reforçando as ações na malha fluvial neste verão amazônico.

Os agentes do GFLu vão trabalhar junto aos policiais civis e militares, com o apoio da Marinha do Brasil, em ações de patrulhamento nas Ilhas da Região Metropolitana de Belém. O foco é garantir a segurança de quem frequenta os locais. De acordo com a Segup, uma embarcação do GFLu vai ficar ancorada no Rio Guamá próximo à praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém. O local será um ponto focal dos órgãos de segurança para o alinhamento de ações e ainda para respostas rápidas, em eventuais casos de acionamentos pelo Centro Integrado de Operações (CIOp). No local, também funcionará uma Delegacia para a celeridade em casos de ocorrências.

Centro Integrado de Comando e Controle (CICC)

Durante a operação, o município de Salinópolis e o distrito de Mosqueiro, vão receber o Centro Integrado de Comando e Controle, que reúne e integra as forças de segurança, o que dá maior celeridade na tomada de decisão e alinhamento das ações. O Centro também realiza o monitoramento, em tempo real, por meio das câmeras de segurança instaladas nas localidades, bem como, o registro de ocorrências de menor potencial ofensivo.

Em Salinópolis, o CICC será instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia; e no distrito de Mosqueiro, o CICC móvel será instalado no início da Av. 16 de novembro com a Av. Beira Mar.

Fiscalização nas estradas

Do último final de semana de julho até o primeiro de agosto, serão intensificadas as fiscalizações na entrada e saída da capital paraense, Belém. O mesmo serviço será feito nas estradas e vias nas localidades, a fim de auxiliar na fluidez do tráfego e coibir possíveis ilícitos no trânsito.

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), juntamente com agentes das Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais, junto à Polícia Rodoviária Federal, atuarão em conjunto para garantir maior segurança aos condutores de veículos e pedestres nas vias estaduais.

Foto: Marcio Santiago / Ascom Segup

Agentes das Polícias Civil, Militar e Detran vão atuar com ações de prevenção, fiscalização e orientação do trânsito nas vias das praias e balneários, dentro da operação “Lei Seca”. O objetivo é evitar acidentes de trânsito e a condução de veículos com uso de bebida alcoólica.

O Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil vão realizar orientações, por meio dos guardas-vidas, quanto às tábuas de maré e advertências, nas praias e balneários do estado, atendimentos pré-hospitalares, além da presença nas estradas estaduais com equipes de salvamento e resgate, em caso de acidentes.

Ações de orientação e fiscalização

Por meio da “Tolerância Zero”, agentes das forças de segurança irão realizar fiscalizações em bares, restaurantes e casas de shows, a fim de orientar os funcionários dos estabelecimentos, quanto aos protocolos exigidos para o seu funcionamento, sobretudo, a fim de evitar ações criminosas, a presenças de crianças e adolescentes em horários inapropriados, mantendo assim a ordem pública nos locais.

Os agentes também irão atuar nas ações de conscientização à população quanto à proibição do uso de linhas com cerol. Assim como a proibição de garrafas de vidro nas praias, balneários e igarapés do estado. E também nas áreas de proteção ambiental, a exemplo do Monumento Natural do Atalaia, em Salinópolis. As ações visam evitar acidentes, além de preservar o meio ambiente.

Ações de prevenção também serão realizadas pela Diretoria de Políticas Pública e Prevenção Social, da Segup, em parceria com órgãos estaduais e municipais. A meta é a conscientização e prevenção contra crimes contra mulheres, crianças e adolescentes, como importunação sexual, perturbação do sossego alheio e uso de linhas com cerol.

Região Metropolitana de Belém (RMB) – Para quem permanecer na RMB, o sistema de segurança também garante reforço durante o período de veraneio. Haverá rondas contínuas e policiamento em pontos estratégicos incluindo áreas com balneários; além do reforço de efetivo nas Seccionais de Polícia Civil para atendimento da população e registro de ocorrências, se necessário.

A Operação será integrada por servidores da Segup, Polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Detran, Seap, além de órgãos estaduais como a Artran, Adepará, Ideflor-Bio, e ainda Guardas Municipais, órgãos municipais e federais de segurança e trânsito e Capitânia dos Portos.

Fonte: Roberta Meireles (SEGUP) – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/17:10:11

