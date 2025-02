Sistema FIEPA e Universidade Federal do Pará assinam protocolo de intenções

Foto: FIEPA e UFPA | Na manhã desta segunda-feira (10), foi assinado, na sede da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), o Protocolo de Intenções entre o Sistema FIEPA e a Universidade Federal do Pará (UFPA). O objetivo da parceria é unir esforços para a realização de projetos técnicos voltados ao desenvolvimento do Estado. Durante o evento, também foram apresentados estudos conduzidos pelo Centro de Inteligência de Dados do Observatório da Indústria.

O presidente da FIEPA, Alex Carvalho, destacou que a colaboração entre as instituições fortalece a conexão entre a pesquisa acadêmica e as demandas da indústria, impulsionando novas soluções tecnológicas alinhadas às particularidades regionais e ambientais. “Estamos entusiasmados em renovar essa parceria, pois ela representa mais do que um protocolo de intenções, é um compromisso concreto com ações baseadas no conhecimento científico. Nossa meta é integrar a expertise técnica da academia aos processos da indústria, promovendo inovação e desenvolvimento para o Estado”, afirmou.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O reitor da UFPA, professor Gilmar Pereira, ressaltou a importância da cooperação para o avanço econômico e social do Pará. “A Universidade Federal do Pará já mantém um acordo de cooperação com o setor produtivo, por meio da Federação das Indústrias, e estamos renovando essa parceria. Não há como pensar o desenvolvimento do Estado sem a integração entre a ciência e a indústria. Nosso objetivo é garantir que estudantes das áreas de engenharia, economia e direito, entre outras, tenham acesso a essa política de desenvolvimento. A UFPA dispõe de uma ampla estrutura de laboratórios e pesquisas que abrangem desde a economia até a biodiversidade. O grande desafio é fazer com que o setor produtivo se aproprie desse conhecimento e o transforme em inovação e produção em escala. Um exemplo é o açaí: temos pesquisas avançadas sobre essa cadeia produtiva, mas a universidade não tem a função de executar essa produção, e sim de gerar conhecimento para que ele seja aplicado no mundo do trabalho”, concluiu.

Plano de ação

O próximo passo dessa parceria é mapear todos os laboratórios da UFPA e disponibilizar essas informações para a indústria, além de promover um seminário com pesquisadores para apresentar experiências e contribuir ainda mais com o desenvolvimento do Pará.

Além da assinatura do protocolo, os participantes também conheceram o Observatório da Indústria, um projeto de estudos em desenvolvimento conduzido pelo Centro de Inteligência de Dados da FIEPA.

Curtir isso: Curtir Carregando...