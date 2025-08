Sistema potencializa combate à violência nas escolas públicas do Pará

(Foto: Reprodução) – O acesso ao SOE está disponível em fase de testes para as 18 Diretorias Regionais de Ensino (DREs) de Belém e Região Metropolitana.

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), por meio da Assessoria de Convivência Educacional (ACE) e do Núcleo de Segurança Pública e Proteção Escolar (Nuspe), lançou o Sistema de Ocorrências Escolares (SOE). A iniciativa — parte do Programa Escola Segura, implementado em parceria com a Segup — foi projetada para registrar, com precisão, incidentes que ocorram dentro das unidades estaduais, incluindo crimes e atos infracionais.

O acesso ao SOE está disponível em fase de testes para as 18 Diretorias Regionais de Ensino (DREs) de Belém e Região Metropolitana. Até 10 de agosto, gestores escolares devem registrar ocorrências no sistema, seguindo os protocolos internos já estabelecidos A

Funcionamento e Operacionalização do SOE

O sistema exige a anexação de documentos como boletins de ocorrência, relatórios e fotografias, mantendo total sigilo das informações. Além disso, qualquer ocorrência deve ser imediatamente comunicada ao assessor da ACE e ao coordenador da Nuspe da respectiva DRE.

De acordo com o coronel Bezerra, que coordena a Nuspe, o SOE será estratégico para balizar o planejamento das ações de enfrentamento à violência no ambiente escolar. O sistema vai apoiar a formulação de políticas eficazes dentro do escopo do Programa Escola Segura.

Suporte e Recursos Adicionais

Tutorial orienta gestores

A Seduc disponibilizou um tutorial em formato de vídeo para orientar os gestores durante o uso do sistema. A equipe técnica da ACE e da Nuspe também está pronta para atender dúvidas via e-mail durante esse período de implantação.

Lançado originalmente em 2023, o Programa Escola Segura tem como objetivo estruturar uma rede protetiva envolvendo Seduc e Segup, com apoio de psicólogos, assistentes sociais e oficiais de Polícia Militar. Essas equipes atuam em diversos pontos de apoio e monitoramento para promover convivência escolar tranquila e segura.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/16:34:35

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com