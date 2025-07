SMT realiza blitz educativa e de fiscalização na ‘Operação Férias Seguras’ em Santarém

Agentes da SMT durante abordagem a condutores — Foto: Reprodução / Redes sociais

Ação visa reforçar a segurança viária durante o mês de julho, onde o fluxo de veículos é maior.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) realiza durante este mês de julho a “Operação Férias Seguras”. A primeira ação foi realizada na travessa Turiano Meira, bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará, no último dia 8, e consistiu em uma blitz de orientação e de fiscalização com o objetivo de reforçar a segurança no trânsito neste período de férias escolares, quando há maior circulação de veículos e passageiros nas vias urbanas.

Durante a ação, foram realizadas 68 abordagens, resultando em 10 autuações, 10 bloqueios de CRLV-e (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico) e 6 remoções de veículos. Os números refletem o compromisso da gestão municipal com a promoção de um trânsito mais seguro e consciente.

De acordo com a SMT, a operação será intensificada ao longo do mês e incluirá abordagens para verificação do uso de dispositivos de segurança por motoristas e passageiros, como o cinto de segurança e assentos adequados para o transporte de crianças (bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação), além de fiscalização da documentação dos veículos e condutores, condições estruturais dos automóveis e combate a infrações como o uso do celular ao volante.

“O mês de julho é um período de grande movimento na cidade, especialmente com o aumento do turismo e das atividades familiares. A operação ‘Férias Segura’ tem o papel de proteger vidas, garantindo que motoristas estejam atentos às regras de trânsito e que os passageiros, sobretudo as crianças, estejam devidamente protegidos com os dispositivos adequados,” destacou o secretário de Trânsito, Marcelino Xavier.

A chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT, Camila Carvalho, reforçou a importância da responsabilidade compartilhada no trânsito.

“Nosso foco é trabalhar tanto a fiscalização quanto a orientação. Muitos pais ainda transportam crianças sem a cadeirinha ou com o dispositivo incorreto para a idade. Além disso, precisamos alertar sobre a gravidade de dirigir utilizando o celular. Essas ações ajudam a salvar vidas,” pontuou Camila.

Durante a blitz, os agentes de trânsito também verificaram condições básicas dos veículos, como iluminação, pneus e conservação geral, orientando os condutores sobre a importância da manutenção preventiva para evitar acidentes.

“Estamos nas ruas não só para multar, mas principalmente para conscientizar. Muitos condutores agradecem quando mostramos, por exemplo, a forma correta de instalar a cadeirinha. Essa abordagem humanizada tem sido bem recebida pela população,” relatou o agente de trânsito, Wictor Eduardo.

A SMT reforça que as ações continuarão em diferentes pontos da cidade durante todo o mês, com foco nas vias de maior circulação e nos horários de pico. A população pode colaborar adotando comportamentos seguros, respeitando a legislação e cuidando uns dos outros no trânsito.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

