Sob rumores de romance, Ana Castela e Zé Felipe pescam juntos no Pantanal de MT; vídeo

Zé Felipe e Ana Castela compartilharam o registro da pescaria que fizeram no Rio Pantanal, em Mato Grosso — Foto: Reprodução/Instagram

Artistas compartilharam pescaria e momentos de diversão ao lado de amigos e família do cantor. Fãs de Ana Castela e Zé Felipe têm levantado rumores de um possível relacionamento.

A cantora Ana Castela, de 21 anos, passou o último sábado (27) e domingo (28) junto a Zé Felipe, de 27 anos, amigos e familiares do cantor pescando no Rio Pantanal, no sul do estado. Nas redes sociais, é possível ver Ana e Zé pescando, cantando e rindo com amigos (vídeo acima).

O cantor Leonardo, pai de Zé Felipe, e a esposa Poliana Rocha também fizeram aparições durante o encontro da dupla.

Em um dos registros compartilhados pela sertaneja, ela mostra sua primeira pesca, um peixe de porte pequeno. Na legenda a artista brinca: “Peguei um tubarão também, mas não coube na foto… então deixei!”.

O cantor Zé Felipe, recém-separado da influenciadora Virginia Fonseca, tem feito várias aparições com a cantora Ana Castela e levantado rumores de um possível novo relacionamento. Nas últimas semanas, os dois fizeram shows juntos e anunciaram o lançamento de uma nova música.

O local procurado pela dupla para passar o fim de semana, é um dos destinos mais visitados pelo pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo, para pescar com amigos. O Pantanal também tem acolhido outros artistas apaixonados pela natureza e pela pesca esportiva.

Com biodiversidade aquática e paisagens, Mato Grosso é o destino mais buscado para pesca esportiva no país

Com sua imensidão de águas, fauna exuberante e paisagens de tirar o fôlego, o bioma encanta não só celebridades, mas também turistas do mundo inteiro.

