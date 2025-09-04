Sobe para 17 o número de mortos no Elevador da Glória, em Lisboa

O acidente com o bondinho centenário, que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, no coração de Lisboa, chocou o país | Reprodução

O acidente no Elevador da Glória aconteceu na na quarta-feira (03). Veja informações atualizadas sobre o ocorrido e a resposta das autoridades.

A capital portuguesa amanheceu nesta quinta-feira (4) ainda abalada pela tragédia que atingiu um dos seus ícones históricos. O número de mortos no descarrilamento do Elevador da Glória, ocorrido na tarde de quarta-feira (3), subiu para 17, conforme atualização das autoridades portuguesas. Ao menos 21 pessoas seguem hospitalizadas, três delas em estado grave.

O acidente com o bondinho centenário, que liga a Praça dos Restauradores ao Bairro Alto, no coração de Lisboa, chocou o país e repercutiu internacionalmente. Segundo informações do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), os feridos incluem turistas e moradores locais, além de uma criança entre os que sofreram ferimentos leves.

De acordo com a imprensa portuguesa, até o momento não há registros de vítimas brasileiras. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (Itamaraty) confirmou que acompanha o caso por meio da embaixada em Lisboa.

A bordo do elevador estavam 42 passageiros — capacidade máxima do veículo — no momento do acidente. O bondinho, que começou a operar em 1885, é um dos principais pontos turísticos da capital portuguesa e opera em uma via íngreme bastante movimentada.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, lamentaram publicamente a tragédia e decretaram luto oficial. “Lamento profundamente o acidente ocorrido nesta tarde com o Elevador da Glória, em particular as vítimas fatais e os feridos graves, bem como os vários levemente feridos”, declarou o presidente em nota oficial.

As causas do descarrilamento ainda estão sendo apuradas. Em caráter preventivo, outros três funiculares em operação na cidade estão passando por inspeções técnicas.

