Soldado da PM é morto a tiros dentro de bar em Moju

Militar assassinado a tiros no Moju. (Foto: Redes Sociais)

Um soldado da Polícia Militar, identificado como Renan da Silva Sabino, de 29 anos, foi morto a tiros na Vila Luso, localizada na zona rural de Moju, nordeste do Pará. Conforme informações policiais, o crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (10/3), quando a vítima estava dentro de um bar. Não há informações sobre os suspeitos do homicídio. A morte de Renan ocorre quatro meses depois do irmão dele também ter sido assassinado a tiros. A Polícia Civil investiga do caso.

O local onde o crime ocorreu fica próximo a PA-252. As informações da polícia não esclarecem a circunstância do assassinado do militar. No entanto, o relato é que por volta de 3h familiares de R. Sabino, como ele era conhecido, acionaram uma viatura da PM para comunicar sobre o assassinato.

A Polícia Civil também esteve no local para apurar as circunstâncias da morte do PM. A Polícia Científica se deslocou até a cena do crime para realizar a perícia e a remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que agentes apuram as circunstâncias do homicídio do Policial Militar Renan da Silva Sabino, 29 anos. “Equipes da delegacia de Moju trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, comunicaram.

A Polícia Militar do Pará lamentou a morte do agente de segurança e já trabalha para capturar os envolvidos no crime. “A PM faz buscas para localizar os agressores. Qualquer informação pode ser repassada pelo n° 190 ou Disque Denúncia n° 181, neste, o sigilo é garantido”, informaram.

Investigação

O assassinato de Renan ocorre quatro meses após o irmão dele, chamado Rodrigo Sabino, de 30 anos, também ter sido morto a tiros. O crime ocorreu na madrugada do dia 2 de novembro de 2024, quando os dois irmãos estavam em frente a casa onde moravam no Distrito Nova Vida, mais conhecido como Sococo, em Moju. Na ocasião, segundo os relatos policiais, um homem armado teria saído de uma área escura da rua e feito os disparos em direção aos irmãos. Rodrigo foi atingido e Renan conseguiu correr e se abrigar em um local próximo.

Após o atentado, o militar foi orientado a deixar a região diante do risco de uma nova tentativa de homicídio. No entanto, Renan permaneceu no local onde morava.Não há informações se ele estava recebendo ameaças de morte.

