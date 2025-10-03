Solenidade marca os 207 anos da Polícia Militar do Pará em Marabá

Foto: Reprodução | Durante o evento, foram entregues certificados de “Amigo do 4º BPM” a personalidades que colaboram com a segurança pública na região

A Polícia Militar do Estado do Pará completou 207 anos de fundação e, em Marabá, no sudeste paraense, a data foi celebrada com uma solenidade militar realizada na noite de terça-feira (1º/10) no quartel do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), também conhecido como Batalhão Tocantins. O evento contou com a presença de autoridades civis e militares da região.

A cerimônia foi presidida por João Chamon Neto, Secretário Regional de Governo do Sudeste do Pará, e contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Marabá, vereador Ilker Moraes; dos vereadores Cristina Mutran e Ubirajara Sompré; da diretora do Fórum de Marabá, Adriana Tristão; além de representantes da Polícia Militar como o subcomandante do CPR II, tenente-coronel Daniel Brito, o comandante do 23º Batalhão de Logística de Selva, tenente-coronel Torres, e outras lideranças da corporação.

Screenshot

Durante o evento, foram entregues certificados de “Amigo do 4º BPM” a personalidades que colaboram com a segurança pública na região, bem como a condecoração de militares com medalhas de honra ao mérito e promoções nas graduações de 1º sargento, 2º sargento e cabo.

Em seu discurso, o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Ibsen Lima, destacou o legado histórico da Polícia Militar do Pará, reverenciou a memória do coronel Fontoura — patrono da corporação — e enalteceu os avanços profissionais e estruturais que vêm fortalecendo o trabalho policial no estado.

O encerramento da solenidade foi marcado pelo tradicional desfile da tropa do 4º BPM, de militares do 1º BME (Batalhão de Infantaria de Selva do Exército) e dos alunos do CMRIO (Colégio Militar Rio Tocantins), sob o comando da major Luciana, subcomandante do 4º BPM.

A celebração reforçou o reconhecimento e a valorização daqueles que atuam diariamente na manutenção da ordem e segurança pública no Pará.

