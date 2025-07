Solidariedade em ação: Polícia Militar realiza entrega de cestas básicas em Novo Progresso

Foto: Divulgação | Como parte das atividades em comemoração ao 3º aniversário do 46º Batalhão da Polícia Militar (BPM), foi realizada nesta segunda-feira (30) uma ação solidária voltada ao apoio de famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Novo Progresso (PA).

A iniciativa, promovida pela Polícia Militar em parceria com a Escolinha de Futsal Ordem e Progresso e a Igreja Universal do Reino de Deus, resultou na entrega de diversas cestas básicas arrecadadas ao longo de três frentes: o Torneio de Futsal Solidário, ocorrido na última sexta-feira (27), doações de policiais militares do 46º BPM (incluindo efetivos de quartel e PPDs), além de contribuições da Igreja Universal.

Após a distribuição, um coffee break foi oferecido aos presentes, promovendo integração e acolhimento.

Segundo o comandante do 46º BPM, Tenente-Coronel Victor Cezar Gama Monteiro, a ação reforça o papel social da Polícia Militar:

“Celebrar o aniversário do batalhão também é reconhecer nosso papel social, estando próximos da população, especialmente dos que mais precisam.”

A entrega das cestas integra uma série de eventos comemorativos, incluindo homenagens e solenidade militar, reafirmando o compromisso da corporação com a segurança, a cidadania e o bem-estar da sociedade.

