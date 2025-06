Solteiro e sensual: Zé Felipe mostra nova fase da carreira

Foto:Divulgação | Felipe exibe nova fase nos palcos: figurinos justos, físico em dia e muito mais interação com os fãs.

Antes discreto como marido e pai, cantor adota postura mais ousada nos shows e nas redes sociais, com figurinos justos, dancinhas sensuais e muita interação com o público.

Quem acompanhava Zé Felipe em seus tempos de casado com Virgínia Fonseca, pai dedicado e artista mais reservado nos palcos, talvez estranhe, ou se surpreenda, com o novo momento do cantor. A transição entre o homem de família e o solteiro mais comentado do sertanejo universitário tem sido feita sem pudores, ao som de muita música, corpos suados e olhares provocantes.

Sim, Zé está diferente. E não apenas no visual, que agora revela um corpo bem mais definido e valorizado por figurinos colados. O cantor também se reinventou como performer, no palco, a performance reservada deu lugar a dancinhas quentes, coreografias sensuais e um jeito bem mais desinibido de encarar o público.

Nos bastidores, o cantor também mudou. Antes mais discreto, agora compartilha com frequência sua rotina de treinos, bastidores de shows, momentos com os fãs e até sua nova fase física, sem camisa mesmo.

A forma como ele se relaciona com o público também evoluiu. Mais presente digitalmente, o cantor tem divulgado com frequência sua agenda, o making of das apresentações e feito questão de mostrar que está curtindo, com intensidade, a vida de solteiro.

