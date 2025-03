Sonda Athena pousa de forma incorreta na Lua e missão é encerrada

Foto: Intuitive Machines | A Intuitive Machines compartilhou uma imagem que mostra o atual estado da sonda.

A empresa norte-americana Intuitive Machines confirmou que a sonda Athena, enviada para a superfície lunar, não conseguiu pousar corretamente e terminou deitada de lado, comprometendo sua capacidade de operação.

A informação foi divulgada após uma análise detalhada dos dados e uma imagem compartilhada pela empresa, que confirmou a posição anômala do equipamento. Sem o alinhamento adequado dos painéis solares, a Athena não conseguirá recarregar energia para continuar operando.

“Com a direção do Sol, a orientação dos painéis solares e as temperaturas extremamente baixas, a Intuitive Machines não espera que a Athena consiga recarregar”, afirmou a empresa em comunicado. “A missão está concluída e as equipes continuam a avaliar os dados recolhidos ao longo da operação.”

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/03/2025/15:37:20

