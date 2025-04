Sonho Milionário: Loterias da Caixa podem pagar R$ 84,8 milhões esta semana

(Foto: Reprodução) – Essa semana as loterias da Caixa podem pagar até R$ 84.800.00 em prêmios. Fique esperto e veja quais os prêmios serão sorteados essa semana!

Todo brasileiro faz uma ‘fezinha’ de vez em quando ou tem o hábito de toda semana fazer seu jogo na loteria, na expectativa de ganhar uma bolada e mudar de vida, comprar aquele carro desejado, a casa própria e realizar muitos outros sonhos. Essa semana as loterias da Caixa podem pagar até R$ 84.800.00 em prêmios. Fique esperto e veja quais os prêmios serão sorteados essa semana!

Confira os destaques:

🎯 Grandes Prêmios desta semana:

Mega-Sena (08/04): R$ 25.000.000,00

Dupla Sena (19/04): R$ 45.000.000,00

+Milionária (09/04): R$ 66.000.000,00

📅 Sorteios hoje (07/04):

Lotofácil: R$ 1.800.000,00

Quina: R$ 600.000,00

Lotomania: R$ 1.900.000,00

Super Sete: R$ 1.000.000,00

🎲 Outras oportunidades:

Timemania (08/04): R$ 9.500.000,00

Dia de Sorte (08/04): R$ 400.000,00

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/04/2025/15:02:44

