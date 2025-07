Sorriso é a cidade com a segunda maior taxa de estupros do Brasil; Tangará, Sinop e Cuiabá também estão na lista; ; veja lista

Foto: Reprodução | Tangará está em sétimo lugar, Sinop em 20º e Cuiabá aparece em 47 º no ranking das 50 cidades com maior taxa do crime.

Levantamento do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que o município de Sorriso (a 420 km de Cuiabá) teve a 2ª maior taxa de estupro e estupro de vulnerável a cada 100 mil habitantes de todo o Brasil em 2024. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (24).

No estudo divulgado no ano passado, com relação aos dados de 2023, Sorriso tinha a maior taxa de estupros do país, com 113,9 estupros a cada 100 mil habitantes. Na publicação desta quinta, caiu uma posição, mas não há motivos para comemorar, já que a taxa aumentou para 131,9 estupros a cada 100 mil habitantes.

O primeiro lugar na lista é Boa Vista (RR), com 132,7.

Outros três municípios de Mato Grosso estão entre os 50 com a maior taxa de estupros a cada 100 mil habitantes. São eles:

Tangará da Serra em 7º, com 99,5

Sinop em 20º, com 81,5;

Cuiabá em 43º, com 63,7.

Vale ressaltar que, conforme o estudo, Tangará da Serra, em 2023 estava na 45ª posição do ranking e em 2024 pulou para a sétima posição da lista, com taxa de 99,5 estupros para cada 100 mil habitantes, um aumento de 67,2% nos números absolutos em relação ao ano anterior.

O estudo

De acordo com o Anuário, a média registrada no Brasil é de um estupro a cada seis minutos. Como se o dado não fosse alarmante o suficiente, grande parte das vítimas dos casos registrados desde 2011 até 2023 tinham entre 0 e 13 anos, o que configura estupro de vulnerável.

Os dados se baseiam em informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais, pelas polícias civis, militares e federal, entre outras fontes oficiais da área da segurança pública.

O Anuário é realizado desde 2007 e passou a fazer a série de homicídios a partir de 2011. A publicação é considerada uma importante ferramenta para a transparência e a prestação de contas na área.

Veja a lista das 10 cidades com mais estupros no Brasil:

1º Boa Vista (RR) – 132,7 estupros por 100 mil habitantes

2º Sorriso (MT) – 131,9 estupros por 100 mil habitantes

3º Ariquemes (RO) – 122,5 estupros por 100 mil habitantes

4º Vilhena (RO) – 108,7 estupros por 100 mil habitantes

5º Porto Velho (RO) – 108,6 estupros por 100 mil habitantes

6º Rio Branco (AC) – 106,7 estupros por 100 mil habitantes

7º Tangará da Serra (MT) – 99,5 estupros por 100 mil habitantes

8º Santana (AP) – 92,9 estupros por 100 mil habitantes

9º Barcarena (PA) – 92,5 estupros por 100 mil habitantes

10º Dourados (MS) – 90,9 estupros por 100 mil habitantes

