Sorriso: Zelador acusado de “passar mão” e “chupar peitos” de menina, de 9 anos, é encontrado morto dentro de casa

O zelador, identificado como João Maria Cosme, foi encontrado morto dentro de sua casa na manhã dessa segunda-feira (14.07) em Sorriso. João foi afastado de seu cargo na escola em que trabalhava após ser acusado de estuprar uma aluna, de 9 anos, dentro da escola São Domingos. Segundo informações o acusado teria tirado a própria vida.

A Polícia Civil e a POLITEC foram acionados e investigam o caso.

Conforme o relato, o homem teria atraído a menina oferecendo doces. Confiando no gesto, a criança se aproximou, momento em que o suspeito teria passado a mão em suas partes íntimas e chupado seus peitos.

Na época a Polícia Civil e a escola foram informadas. O caso veio a público dia 28 de junho, quando foi denunciado ao JKNOTICIAS e publicado no portal.

A prefeitura de Sorriso se manifestou após a reportagem do JKNOTICIAS sobre uma aluna de uma escola municipal que denunciou ter sido estuprada pelo zelador da escola, onde ela estuda.

Em NOTA a prefeitura ressaltou que o caso aconteceu na troca de turno e que o suspeito foi afastado.

LEIA A NOTA

Em relação à denúncia de um caso de abuso ocorrido em uma unidade escolar ontem, 27 de junho, a Prefeitura de Sorriso pontua que a criança de 10 anos chegou à unidade às 11h40 para a aula do turno vespertino; nesse momento, estavam na unidade, o zelador do prédio e as zeladoras responsáveis pela limpeza que estavam de saída.

Com a saída das zeladoras, permaneceram na unidade somente o suspeito e a menina, momento em que teria ocorrido o fato. As demais funcionárias, do turno da tarde, entraram para o trabalho às 12 horas.

A criança procurou a direção da escola e relatou a situação para a coordenadora durante o intervalo do turno vespertino. Imediatamente, a direção da escola comunicou a Secretaria de Educação, o Conselho Tutelar e a família da menor. Vale ressaltar que nesse horário o suspeito já não se encontrava mais na escola.

Diante do relato, a menina foi ouvida em escuta especializada e com acompanhamento do Conselho Tutelar.

A secretária de Educação, Adriana Reichert, acompanhou a situação e juntamente com a família e a coordenação da unidade escolar procurou a Delegacia de Polícia Civil para a denúncia da ocorrência.

No momento, a Prefeitura acompanha o trabalho desenvolvido pela equipe da Polícia Civil e está à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Do mesmo modo, a Secretaria de Educação acompanha a menina e a família dando suporte especializado.

A Secretaria de Educação também solicitou o imediato desligamento do suspeito que atuava por meio de uma cooperativa prestadora de serviços.

O CASO

O JK Notícias recebeu, na manhã deste sábado (28.06), uma denúncia grave envolvendo um zelador de uma escola da rede municipal de ensino de Sorriso. De acordo com informações repassadas por uma pessoa próxima à família da vítima, o funcionário da escola teria estuprado uma criança, de apenas 9 anos, dentro da unidade escolar.

Conforme o relato, o homem teria atraído a menina oferecendo doces. Confiando no gesto, a criança se aproximou, momento em que o suspeito teria passado a mão em suas partes íntimas e chupado seus peitos.

Ainda segundo as informações, tanto a direção da escola quanto a Polícia Civil já foram informadas sobre o ocorrido. A família da vítima estaria revoltada e cobrando providências.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre eventuais medidas administrativas ou criminais adotadas. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes, e o JK Notícias continuará acompanhando o caso.

Em respeito à vítima, sua identidade está sendo preservada.

Fonte: Notícias do Brasil e do Mundo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/07/2025/15:07:56

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

