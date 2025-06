Sorteio da Libertadores: IA projeta confrontos das oitavas de final

Taça da Copa Libertadores da América (Foto: Divulgação/Conmebol)

Nesta segunda-feira (2), em Luque, no Paraguai, a Conmebol irá sortear os confrontos das oitavas de final e chaveamento da Libertadores. O evento será transmitido ao vivo pela ESPN a partir das 10h30 com live no TikTok e no YouTube, e na TV fechada a partir das 12h (de Brasília). Veja as previsões da “Grok”, inteligência artificial do “X”, para os confrontos.

Os duelos das oitavas de final e os cruzamentos serão definidos após separação em dois potes. O pote 1 terá os líderes dos grupos, enquanto o pote 2 os classificados na segunda colocação. Os de melhor campanha definirão o confronto em casa.

Os times classificados foram divididos em dois potes: o Pote 1, com os líderes dos grupos, e o Pote 2, com os segundos colocados. Não há restrições para os confrontos, então times do mesmo país ou do mesmo grupo podem se enfrentar.

Times classificados na Libertadores

Pote 1 (líderes dos grupos)

Palmeiras São Paulo Internacional River Plate Estudiantes Racing Vélez Sarsfield LDU

Pote 2 (segundos colocados)

Botafogo Flamengo Fortaleza Atlético Nacional Libertad Universitario Cerro Porteño Peñarol

Simulação dos confrontos das oitavas de final

Como o sorteio oficial ainda não aconteceu, aqui vai uma simulação dos possíveis confrontos, feita de forma aleatória:

Palmeiras vs. Peñarol

O Palmeiras, um dos favoritos, enfrenta o tradicional time uruguaio São Paulo vs. Cerro Porteño

O São Paulo encara o aguerrido time paraguaio. Internacional vs. Universitario

O Inter mede forças com o representante peruano. River Plate vs. Libertad

O poderoso River Plate pega outro time paraguaio, o Libertad. Estudiantes vs. Atlético Nacional

Um duelo entre Argentina e Colômbia, com duas escolas tradicionais. Racing vs. Fortaleza

O Racing enfrenta o Fortaleza, que vem crescendo no cenário sul-americano. Vélez Sarsfield vs. Flamengo

O Flamengo, outro favorito, encara o Vélez em um confronto quente. LDU vs. Botafogo

A LDU, do Equador, enfrenta o Botafogo, que busca ir longe na competição.

Observação: esses confrontos são apenas uma simulação. Os duelos reais serão definidos no sorteio oficial.

Fase de grupos da Libertadores

Na fase de grupos da Libertadores 2025, o Palmeiras foi o dono da melhor campanha geral, com 100% de aproveitamento em seis partidas. Isso dá à equipe de Abel Ferreira o direito de decidir em casa todos os confrontos de mata-mata até a decisão, que acontecerá em jogo único, no Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro.

Fonte: Lance

