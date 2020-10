Soteldo marca de cavadinha em despedida e Santos vence o Coritiba

O Santos foi até a capital paranaense e arrancou, há pouco, uma boa vitória por 2 a 1 contra o Coritiba no Couto Pereira, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em seu último jogo pelo Peixe, Soteldo balançou as redes em cobrança de pênalti, de cavadinha. Kaio Jorge anotou o outro gol santista, enquanto Giovanni Augusto diminuiu no segundo tempo.

Depois de uma semana complicada com a derrota para o Atlético-GO e a repercussão negativa da contratação de Robinho, a vitória traz um respiro para o clube. Com o resultado, o Peixe chega aos 27 pontos e sobe, momentaneamente, para a quarta colocação. Por outro lado, o Coritiba se mantém na zona do rebaixamento, com 16 pontos, em 17º lugar.

Agora o Santos muda o seu foco para a Copa Libertadores, já que encara o Defensa y Justicia nesta terça-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos. Já o Coritiba tem semana cheia para trabalhar e só volta a campo no próximo sábado, às 19h, contra o Ceará, no Castelão.

O jogo

Mesmo fora de casa, o Santos começou em cima do Coritiba e não demorou para balançar as redes. Logo na primeira chegada, aos quatro minutos, Soteldo acionou Felipe Jonatan pela esquerda, e o lateral cruzou na medida para Kaio Jorge apenas completar para o gol e abrir o placar.

Em desvantagem, o Coritiba quase igualou o placar aos 16, mas João Paulo fez excelente defesa no cabeceio de Rodrigo Muniz. Assim, o Peixe chegou ampliou o marcador aos 26, depois que a arbitragem assinalou mão de Hugo Moura dentro da área na checagem do VAR. Em seu último jogo pelo Peixe, Soteldo foi para a bola e cobrou com cavadinha para anotar o segundo da equipe no jogo.

Para correr atrás do prejuízo, o Coritiba se lançou à frente para ocupar o campo de ataque. O time até criou boas oportunidades, mas tinha dificuldade na finalização. A melhor chance veio com Giovanni Augusto, que carimbou a trave santista aos 44.

Na volta do intervalo, o Coritiba tentava forçar jogadas pelas laterais, mas o Santos fortaleceu a marcação, mesmo sem abaixar as suas linhas. A partida ficou mais pegada, aumentando o número de faltas, mas o Peixe controlava os avanços do adversário.

Mesmo assim o Coxa conseguiu diminuir o placar em um verdadeiro golaço, aos 28 minutos. Giovanni Augusto recebeu passe de Neílton na entrada da área e bateu com precisão, mandando no ângulo de João Paulo.

A partir de então, o Coritiba se lançou ao ataque para tentar o gol de empate de qualquer maneira. Jorginho colocou Ricardo Oliveira em campo nos minutos finais, mas mesmo assim o Coxa não conseguiu balançar as redes, e o Santos confirmou a vitória.

Por:Gazeta Esportiva (foto: arquivo/Ivan Storti/assessoria)

17/10/2020 19:59

