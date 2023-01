Sozinha em carro, criança é sequestrada e estuprada

Fachada da Delegacia de Polícia Civil de Douradina (Foto: reprodução / Itaporã Agora)

Muito machucada, a menina foi internada numa unidade de saúde para receber atendimento médico

A Polícia Civil de Douradina, distante 192 quilômetros de Campo Grande, investiga o caso de sequestro, estupro e agressão de uma criança de 7 anos. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro, mas só foi divulgado ontem (9).

No dia do fato, a criança foi com os pais passar a virada do ano numa festa de Douradina, quando em determinado momento o pai deixou a família e foi atrás de uma pessoa. Como ele estava demorando muito, a mãe deixou a filha sozinha no carro e foi procurar o homem. Ao retornar para o veículo, o casal não encontrou a menina.

Eles a procuraram pela cidade, mas sem sucesso. No dia seguinte, a criança apareceu pedindo socorro à população. Ela estava nua e bastante machucada, com o rosto lesionado e com sangue pelo corpo e na região genital.

Moradores acolheram a vítima e acionaram a polícia. Após os exames foi constatado que a menina foi estuprada e agredida com socos e pancadas. Ela foi internada para receber atendimento médico.

Ao site Dourados News, o delegado Eliel Raimundo Alves, titular de Douradina e Itaporã, disse que segue com as investigações e pede o apoio da população para quem souber de alguma coisa entrar em contato e denunciar. Várias testemunhas já foram ouvidas e a polícia tem algumas linhas de investigação, porém até o momento não há informações sobre a autoria do crime. (Com informações do Campo Grande News).

Jornal Folha do Progresso em 10/01/2023

