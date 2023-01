(SP): Aeronave de pequeno porte cai no aeroporto de Americana

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O homem que pilotava a aeronave levado pelo resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana (SP) . (Com informações do IG Nacional).

A aeronave pegou fogo após a queda. Segundo a corporação, o passageiro sofreu uma contusão na perna esquerda com impacto e apresenta queimaduras de segundo grau nas costas e no braço .

Uma aeronave de pequeno porte, modelo ‘Trike’ , caiu no Aeroporto de Americana (SP) na manhã desta quinta-feira (26) e explodiu após se chocar com o chão.

You May Also Like