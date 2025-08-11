Sport bate Grêmio e conquista primeira vitória no Brasileirão

Jogadores do Sport comemoram gol contra o Grêmio • Foto: @paulopaivafoto/@sportrecife

Na Arena do Grêmio, Leão venceu com gol de Matheusinho

Depois de 16 jogos sem vencer, o Sport quebrou o tabu e conquistou a primeira vitória nesta edição do Campeonato Brasileiro! Na noite deste domingo (10), o Leão da Ilha bateu o Grêmio, na Arena do Grêmio, por 1 a 0, em jogo válido pela 19ª rodada do torneio.

O único gol da partida foi marcado por Matheusinho, aos cinco minutos da segunda etapa.

Apesar dos três pontos, o Sport segue na lanterna, agora com 9 pontos conquistados, enquanto o Grêmio fica na 15ª posição, com 20 pontos.

Como foi o jogo

A primeira etapa teve muita luta das duas equipes, mas pouco futebol. Com muitos combates no meio de campo e poucas chances de gol, com uma para cada lado apenas.

O Grêmio chegou com perigo primeiro, depois de Cristian Olivera fazer boa jogada e Riquelme mandar para o gol, mas Gabriel evitou. Logo depois, foi a vez do Sport chegar com Léo Pereira, que parou em boa defesa de Tiago Volpi.

A segunda etapa foi mais agitada. Logo aos cinco minutos, o Sport abriu o placar. Léo Pereira recebeu na ponta e cruzou por baixo, e Matheusinho, livre, só completou para fazer o primeiro gol da partida na Arena.

O Grêmio respondeu com Cristian Olivera, que recebeu de Edenílson e bateu forte para uma boa defesa de Gabriel. O goleiro do Sport voltou a aparecer após Carlos Vinicius receber e dominar na área, mas o impedimento foi assinalado.

O jogo, então, passou a ficar frenético e as duas equipes desperdiçaram gols. Primeiro, Derik Lacerda puxou contra-ataque, saiu cara a cara com Volpi e chutou para fora. Na sequência, foi a vez de Braithwaite parar em Gabriel, que fez mais uma boa defesa.

Aos 33, o Sport voltou a assustar com Derik Lacerda. Barletta cruzou e o centroavante cabeceou com perigo por cima do gol de Volpi. Minutos depois, o camisa 30 invadiu a área e bateu para fora.

Dominando o duelo nos minutos finais, o Sport ainda teve mais duas chances com Derik, que finalizou com muita força em ambas oportunidades.

O Grêmio até tentou pressionar nos acréscimos, mas não conseguiu criar uma chance real para o empate e foi derrotado.

Próximos jogos

As duas equipes folgam no meio de semana e só voltam a jogar pelo Brasileirão no próximo final de semana.

Na Arena MRV, o Grêmio pega o Atlético-MG. A partida está marcada para às 16h (de Brasília), de domingo (17).

Um dia antes, às 18h30 (de Brasília), o Sport recebe o São Paulo, na Ilha do Retiro.

