Spotify aumenta preços no Brasil; plano Família sobe mais de 17%

A música pode continuar embalando os dias dos brasileiros, mas agora com um custo um pouco mais alto. O Spotify anunciou que na última segunda-feira (4), um novo reajuste nas mensalidades dos seus planos Premium no Brasil, que passará a valer a partir de setembro. O plano inicial vai passar de R$21,90 para R$23,90 mensais.

A medida faz parte de uma atualização global que atinge mercados como Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífic, e tem como justificativa a necessidade “para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos” da plataforma, que lidera o mercado de streaming de áudio no país. Em euros, a assinatura aumentará de 10,99 por mês para 11,99 euros (US$ 13,86).

No site oficial da empresa, os novos valores já estão atualizados. O plano Individual, o mais popular entre os usuários, vai de R$21,90 para R$23,90 por mês – um aumento de 9,13%. Já quem compartilha a conta ou é estudante:

Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%)

Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%)

Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%)

Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%)

As ações da empresa tiveram valorização de 7,6% logo após a divulgação do reajuste, segundo a agência Reuters. No mês passado, a empresa previu lucro trimestral abaixo das estimativas dos analistas, pressionado por impacto tributário. No acumulado do ano, os papéis da plataforma já registram alta de cerca de 40%.

