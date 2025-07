Starlink começa a liberar acesso a internet grátis, confira se seu celular terá acesso

Foto:Reprodução | A partir de julho de 2025, a Starlink vai oferecer conectividade gratuita via satélite para usuários com smartphones compatíveis.

A iniciativa busca ampliar o acesso à internet em áreas remotas ou com cobertura instável, utilizando a infraestrutura de satélites da SpaceX.

Modelos compatíveis incluem celulares da Apple, Samsung, Google e Motorola

Conexão automática será ativada fora da rede tradicional, com funções limitadas no início

Tecnologia via satélite promete internet em locais onde outras redes não alcançam

Nem todos os modelos poderão usar a rede Starlink gratuita. A funcionalidade será ativada apenas em dispositivos com componentes e atualizações específicas.

Veja os principais modelos confirmados:

iPhones a partir do modelo 14

Google Pixel 9 e variantes

Motorola lançados a partir de 2024

Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53, A54

Série Samsung Galaxy S a partir do S21

Quando o usuário estiver fora do sinal tradicional, a conexão Starlink será ativada automaticamente. O celular mostrará a identificação “T-Mobile SpaceX” na tela.

Nessa fase inicial, a conectividade permitirá apenas:

Envio e recebimento de mensagens de texto

Compartilhamento de localização

Acesso a serviços de emergência como o 911

A previsão é que chamadas de voz e acesso à internet completa sejam habilitados futuramente, com atualizações no sistema operacional dos aparelhos.

Por que a internet via satélite é diferente?

A Starlink utiliza satélites em órbita baixa, a cerca de 550 milhas da Terra. Isso reduz a latência e melhora a estabilidade da conexão, mesmo em regiões isoladas.

Atualmente, a rede conta com mais de 7.000 satélites ativos e atende cerca de 5 milhões de usuários globalmente. Isso torna possível oferecer um sinal estável e confiável em áreas sem cobertura de fibra óptica ou torres de celular.

O que fazer para usar a Starlink no seu celular

Para garantir o acesso gratuito à Starlink, o usuário deve manter o sistema do aparelho atualizado. A funcionalidade depende de ajustes no software que habilitam a comunicação direta com os satélites.

A conexão será ativada automaticamente quando não houver sinal tradicional, sem necessidade de configurações adicionais ou instalação de aplicativos extras.

Dica rápida: A atualização do sistema pode estar disponível de forma escalonada. Verifique com frequência nas configurações do seu dispositivo.

Starlink amplia o acesso à internet para todos

A partir de julho de 2025, modelos de celulares selecionados terão acesso gratuito à rede Starlink em áreas sem c

obertura

A conexão permitirá inicialmente mensagens e emergências, com expansão futura para voz e dados

O avanço representa um passo importante na inclusão digital, levando conectividade onde antes era impossível

