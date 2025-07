Starlink emite comunicado oficial sobre instabilidade global no serviço

Foto: Reprodução/X | Starlink apresentou instabilidade nesta quinta-feira (24) e confirmou a falha em nota oficial. Mais de 1.600 usuários relataram quedas bruscas na internet, principalmente em regiões remotas.

A Starlink, empresa de internet via satélite da SpaceX, enfrentou instabilidade em larga escala na tarde desta quinta-feira, 24 de julho de 2025, atingindo principalmente usuários em áreas rurais e regiões sem cobertura de redes convencionais. O pico de reclamações ocorreu por volta das 16h30, quando o site Downdetector registrou mais de 1.667 notificações em minutos. A falha, inicialmente silenciosa por parte da companhia, logo ganhou resposta oficial.

“A Starlink está com a rede indisponível no momento e estamos implementando ativamente uma solução. Agradecemos a sua paciência e compartilharemos uma atualização assim que o problema for resolvido”, afirmou a empresa em comunicado. A nota foi interpretada como reconhecimento da instabilidade e compromisso de recuperação, mas sem prazo definido para normalização.

A Starlink utiliza milhares de satélites de órbita baixa para prover internet com baixa latência em locais afastados, sendo frequentemente utilizada por agricultores, moradores de zonas ribeirinhas, transportadores e profissionais que atuam em locais isolados. O impacto da falha foi imediato: usuários relataram perda total de conexão, travamentos em chamadas e impossibilidade de realizar qualquer atividade online. Lançada oficialmente em 2020, a Starlink passou a ser essencial em países com território extenso e áreas de difícil acesso, como o Brasil.

A empresa comercializa planos residenciais, móveis, marítimos e empresariais. Além de ser usada por civis, seu sinal também é empregado em contextos militares e humanitários, como nas zonas de guerra da Ucrânia. A pane desta quinta-feira ocorre justamente no momento em que a companhia se prepara para um novo avanço no Brasil: o lançamento da conexão via satélite diretamente em celulares, em parceria com a T-Mobile, previsto para o dia 31 de julho.

A novidade deve permitir que smartphones funcionem em áreas completamente fora da rede, sem torres, algo inédito no país.O incidente, no entanto, gerou questionamentos sobre a robustez e confiabilidade do serviço. Para muitos usuários que dependem exclusivamente da Starlink, sobretudo em regiões onde nem mesmo o 4G chega, o apagão digital expôs a vulnerabilidade de confiar apenas em um único provedor, mesmo com a promessa de cobertura global.Outros serviços também apresentaram falhas no mesmo dia, como o WhatsApp e a AOL, indicando um possível efeito em cadeia ou sobrecarga na infraestrutura digital. Ainda assim, a Starlink foi a mais afetada pela repercussão, tanto pela promessa de estabilidade quanto pela crescente presença no mercado brasileiro.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/07/2025/16:47:11

