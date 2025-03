Starlink libera acesso gratuito à internet: veja como ativar

Foto: Reprodução | Conexão via satélite da SpaceX leva internet a locais isolados.

Em um mundo cada vez mais dependente da conectividade, a possibilidade de acessar a internet gratuitamente em regiões afastadas, onde as operadoras tradicionais não operam, se torna uma grande inovação. A Starlink, serviço de internet via satélite desenvolvido pela SpaceX, começou a disponibilizar conexão emergencial gratuita, ampliando o acesso digital para quem está em locais isolados.

A tecnologia da Starlink tem sido considerada revolucionária, o projeto visa democratizar o acesso à internet por meio de satélites de baixa órbita, garantindo cobertura mesmo em áreas sem sinal de operadoras convencionais. Contudo, para utilizar essa conexão emergencial sem custos, é essencial seguir algumas etapas para ativação.

Como habilitar a internet gratuita da Starlink?

1. Verifique a compatibilidade do aparelho

O primeiro passo é conferir se o dispositivo móvel que será utilizado é compatível com a tecnologia da Starlink. Modelos mais modernos de smartphones tendem a oferecer suporte automático ao serviço, enquanto aparelhos mais antigos podem não reconhecer a rede ou necessitar de atualizações específicas.

2. Atualize o sistema operacional

Manter o sistema operacional atualizado é outra exigência para garantir o funcionamento adequado da internet via satélite emergencial. Tanto dispositivos Android quanto iOS devem estar rodando suas versões mais recentes, uma vez que as atualizações incluem suporte para esse tipo de conexão.

Para isso, basta acessar as configurações do celular e verificar se há atualizações pendentes. Esse procedimento assegura que o aparelho consiga detectar e se conectar automaticamente ao serviço da Starlink quando necessário.

3. Ative o acesso a redes emergenciais

Após garantir a compatibilidade do aparelho e a atualização do sistema, é preciso ativar a funcionalidade de conexão automática para redes emergenciais. No menu de configurações do dispositivo, a opção pode ser encontrada dentro das seções “Conexões” ou “Redes móveis”. Ao habilitar a função de acesso emergencial via satélite, o celular passará a se conectar automaticamente sempre que estiver em uma área sem sinal convencional.

A partir de julho de 2025, a Starlink oferecerá conectividade gratuita para determinados modelos de smartphones. A lista de dispositivos compatíveis com a nova funcionalidade inclui modelos específicos das principais fabricantes de smartphones. Entre os aparelhos que poderão se conectar à rede estão:

iPhones 14 e posteriores;

Google Pixel 9 e suas variantes;

Modelos da Motorola lançados a partir de 2024;

Samsung Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 e A54;

Série Samsung Galaxy S21 e posteriores.

Como funciona a conexão com a Starlink?

A conexão com a rede Starlink, criada pelo Elon Musk, será ativada automaticamente sempre que o usuário estiver fora da cobertura de sua operadora tradicional. Nesse momento, o dispositivo exibirá a identificação “T-Mobile SpaceX” na tela.

Inicialmente, a funcionalidade permitirá apenas o envio e recebimento de mensagens de texto, compartilhamento de localização e acesso a serviços de emergência. No entanto, a expectativa é que, no futuro, o serviço seja expandido para incluir chamadas de voz e navegação na internet.

Como aproveitar a conectividade gratuita da Starlink?

Para usufruir da conectividade gratuita oferecida pela Starlink, os usuários devem garantir que seus dispositivos estejam atualizados com a versão mais recente do software. Dessa forma, quando estiverem fora do alcance das redes tradicionais, poderão automaticamente utilizar a conexão fornecida.

