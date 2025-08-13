Starlink libera internet gratuita no Brasil; veja como fazer a conexão no celular

Foto:Reprodução | Entretanto, a novidade permite apenas algumas funções até o momento

A rede de satélites Starlink, da SpaceX, liberou a conexão à internet gratuita via satélite para celulares no Brasil. Cerca de 50 modelos já podem aproveitar a funcionalidade.

O serviço da SpaceX, empresa de Elon Musk, está disponível no Brasil desde o dia 31 de julho e deve ampliar a cobertura aos poucos. Ainda assim, junto da operadora americana T-Mobile, a Starlink garante internet em qualquer lugar do mundo e em alta velocidade, desde que o celular esteja na superfície.

Diferente das redes terrestres, utilizadas na maior parte das operadoras, a Starlink utiliza satélites especialmente projetados, que funcionam como “torres de celular no espaço”, para expandir a cobertura terrestre em áreas que de outra forma seriam inalcançáveis.

Entretanto, a novidade permite apenas algumas funções até o momento, como envio e recebimento de mensagens de texto; compartilhamento de localização e acesso a serviços de emergência. A expectativa é de que o serviço da internet da Starlink seja expandido para incluir chamadas de voz e navegação na internet em breve.

Dos 50 modelos de celulares disponíveis para o serviço, 27 são da Samsung, 12 da Apple, 5 da Motorola, 4 do Google, e 2 da T-Mobile – empresa de telecomunicação que não atua no Brasil.

Para habilitar a internet, além da compatibilidade do celular, é importante que os dispositivos Android e iOS estejam atualizados no sistema operacional mais recente, pois incluem suporte para a conexão via satélite emergencial.

Também é necessário ativar a funcionalidade de conexão automática para redes emergenciais por meio das configurações do dispositivo. A opção pode ser encontrada dentro das áreas “Conexões” ou “Redes móveis”.

Dessa forma, a conexão com a rede de Elon Musk será ativada automaticamente sempre que o usuário estiver fora da cobertura de sua operadora tradicional. Nesses casos, o dispositivo exibirá a identificação “T-Mobile SpaceX” na tela.

Confira a lista de aparelhos compatíveis com a Starlink:

Apple iPhone 14 Plus;

Apple iPhone 14 Pro Max;

Apple iPhone 15 Plus;

Apple iPhone 15 Pro Max;

Apple iPhone 16 Plus;

Apple iPhone 16 Pro Max

Google Pixel 9 Pro XL;

Google Pixel 9 Pro Fold

Motorola razr – 2024;

Motorola edge – 2024;

Moto g stylus 5G – 2024;

Moto g power 5G – 2024;

Samsung Galaxy S21 FE;

Samsung Galaxy S21, Plus & Ultra;

Samsung Galaxy S22, Plus & Ultra;

Samsung Galaxy S23, Plus & Ultra;

Samsung Galaxy S23 Fan Edition;

Samsung Galaxy S24 Ultra;

Samsung Galaxy S24 Fan Edition;

Samsung Galaxy S25 Ultra;

Samsung Galaxy Z Flip3;

Samsung Galaxy Z Fold3;

Samsung Galaxy Z Flip4;

Samsung Galaxy Z Fold4;

Samsung Galaxy Z Flip5;

Samsung Galaxy Z Fold5;

Samsung Galaxy X Cover6 Pro;

Samsung Galaxy Z Flip6;

Samsung Galaxy Z Fold6

T-Mobile REVL 7 Pro 5G

