Padroeiro dos motoristas é celebrado nesta sexta-feira, 25, com carreata e missa em Santarém

Carreata em homenagem a São Cristóvão é realizada anualmente em Santarém — Foto: Arquivo/g1

Chegada da carreata será na comunidade São Cristóvão, no bairro Maicá, onde haverá programação cultural após a missa.

Nesta sexta-feira, 25 de julho, a Igreja celebra São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, peregrinos e viajantes. Na Arquidiocese de Santarém, oeste do Pará, comunidades que têm o santo como padroeiro, festejam com muita alegria e devoção.

A comunidade São Cristóvão, localizada no bairro Maicá, realiza uma carreata com saída do Sest Senat, na Avenida Cuiabá, às 17h30. O trajeto percorrerá diversas ruas da cidade e seguirá até a Igreja de São Cristóvão. Na chegada, haverá Santa Missa e a investidura dos cerimoniários da Área Pastoral São Lucas.

Desde o dia 19, a comunidade São Cristóvão festeja o padroeiro com celebrações eucarísticas todas as noites, às 19h30, seguidas de momento social. A programação começou com traslado da imagem do santo e Círio.

Na grande área do Santarenzinho, há um bairro que leva o nome de São Cristóvão, onde também está localizada a comunidade católica São Cristóvão. Os fiéis devotos celebram o padroeiro desde o último dia 19, com o tema: “Como São Cristóvão, somos guardiões da criação de Deus”.

A programação de sexta-feira tem Santa Missa, às 19h30, e a parte social com apresentação musical de Nilson e Amigos, venda de iguarias e a 7ª rodada do Festival de Prêmios. Os festejos encerram sábado, 26, com Celebração Eucarística, também às 19h30, seguida da parte social.

Já no município de Prainha, a comunidade São Cristóvão organiza com muita fé os festejos de seu padroeiro. Nesta sexta-feira tem a tradicional carreata a partir das 18h, seguida de levantamento do mastro e Santa Missa. Após a celebração, acontece a programação social, onde haverá show musical, leilão, bingo e venda de iguarias.

No sábado, 26, a festa continua pela manhã, a partir das 8h, com a celebração do sacramento do Batismo. Mais tarde, às 19h, tem missa presidida pelo padre Rafael Sanches, seguida da derrubada do mastro e o momento social, marcando o encerramento da festa de São Cristóvão no município.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA

