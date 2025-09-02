STF começa nesta terça (2) julgamento de Bolsonaro e mais sete réus por tentativa de golpe

Foto:Reprodução | É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República e chefes militares estão no banco dos réus por atentar contra a democracia.

O Supremo Tribunal Federal começa nesta terça-feira (2) o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão por tentativa de golpe.

É a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente da República e chefes militares estão no banco dos réus por atentar contra a democracia.

Até o dia 12, a Primeira Turma também vai julgar outros sete réus do núcleo principal do esquema criminoso descrito na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Antes mesmo de começar, o julgamento já fez história ao servir de gatilho para chantagem tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta terça, por volta das 9h, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, vai apresentar um resumo do processo, com a citação dos principais momentos e das provas reunidas.

Depois, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para apresentar os argumentos do Ministério Público e pedir a condenação dos oito réus. Por último, os advogados terão, cada um, uma hora para se manifestar da tribuna.

Em prisão domiciliar e com tornozeleira eletrônica, o ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu não comparecer ao julgamento. O vereador Carlos Bolsonaro visitou os apoiadores do ex-presidente que fizeram vigília na porta do condomínio de Bolsonaro, alegando que ele está sendo perseguido e injustiçado.

Além de Alexandre de Moraes, fazem parte da Primeira Turma do STF os ministros Cristiano Zanin, Carmem Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

Na véspera do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal rebateu as críticas de que a Corte está sendo parcial. Sem citar Donald Trump, Luis Roberto Barroso também destacou que o Poder Judiciário não poderia ceder a interferências.

Fonte: Jornal da CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/07:00:23

