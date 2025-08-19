STF decide julgar ex-deputado paraense Wlad Costa por peculato

Wlad Costa, ex-deputado federal paraense | Foto: reprodução

O ex-deputado federal Wladimir Costa será julgado no STF (Supremo Tribunal Federal) por suposto crime de peculato.

O processo contra Wlad foi aberto a partir de uma denúncia feita em 2017 pela PGR (Procuradoria Geral da República), quando ele ainda era parlamentar. Segundo a acusação, o ex-deputado desviou R$ 230 mil, que seriam destinados a atividades esportivas no Pará.

O caso havia sido enviado à Justiça Federal do Pará em 2019, ano em que Wlad deixou a Câmara, mas o novo entendimento do STF sobre foro privilegiado fez com que a ação penal retornasse à Corte, em maio deste ano.

Em decisão no último dia 5 de agosto, Cármen Lúcia definiu que a competência sobre o caso é mesmo do STF. A ministra validou a decisão da Justiça Federal de Barcarena (PA) que havia tornado Wlad réu e mandou a ação penal por peculato seguir.

Em setembro de 2024, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará por difamação majorada, extorsão, violência política de gênero e violência psicológica contra mulher por ter feito postagens ofensivas e exposto a vida privada da deputada federal Renilce Nicodemos (MDB) nas redes sociais.

Wlad atualmente está em prisão domiciliar.

Fonte: portal Platô/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/10:04:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...