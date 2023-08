STF forma maioria para tornar ré ‘Fátima de Tubarão’ por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro

Fátima Mendonça é uma das presas por atos antidemocráticos em Brasília — Foto: Redes sociais/ Reprodução

Catarinense foi filmada dentro do Planalto no dia da invasão. Mulher foi presa na operação Lesa Pátria.

O Supremo Tribunal Federal formou maioria e votou para tornar ré Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, de 67 anos, por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. A informação sobre o nome dela na lista foi divulgada nesta sexta-feira (18).

Conhecida como “Fátima de Tubarão”, em alusão à cidade do Sul de Santa Catarina onde vive, ela foi presa na operação Lesa Pátria.

Os indícios que levaram à denúncia contra ela são vídeos que a mostram dentro do Palácio do Planalto durante a invasão. As imagens viralizaram e em um dos trechos, quando questionada por outro bolsonarista, ela fala:

“Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora”, fazendo referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Além da referência ao ministro, Fátima declara em outro vídeo que “estava quebrando tudo” (assista abaixo). O g1 tenta contato com a defesa da mulher nesta sexta.

‘Fátima de Tubarão’, bolsonarista filmada no Planalto, é presa em operação contra envolvidos em atos golpistas

Entre os crimes apurados estão: associação criminosa, abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano e dano qualificado, além de deterioração de patrimônio tombado.

No caso de Fátima, a Procuradoria-Geral da República destacou na acusação que imagens no celular da própria acusada comprovam sua participação nos atos.

“Constatou-se que, conquanto o recurso ‘mensagem temporária’ estivesse ativado no aplicativo WhatsApp instalado no celular da denunciada, cerceando o acesso ao teor das mensagens que envolviam os atos do dia 08/01 /2023, logrou-se localizar, na galeria de fotos e vídeos do aparelho, elementos que confirmam a presença da denunciada em Brasília/DF, nos dias 07/01/2023 e 08/01/2023 e permitem enquadrá-la como executora material dos atos”.

A Procuradoria afirma que “em vídeo que circulou nas redes sociais, a denunciada é chamada por ‘Fátima’ e identificada como uma moradora de Tubarão que estava ali ‘quebrando tudo’.

A denunciada, por sua vez, grita e comemora, dizendo: ‘é guerra’. Afirma, ainda, que teria defecado no banheiro da Suprema Corte, ‘sujando tudo’, e encerra a gravação bradando que ‘vai pegar o Xandão agora'”.

