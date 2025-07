STF mantém preso homem que tentou explodir caminhão-tanque em Brasília

(Foto: Reprodução) – Mulher que pichou estátua da Justiça pode receber assistência religiosa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão preventiva do homem que tentou explodir um caminhão-tanque perto do Aeroporto de Brasília.

lan Diego dos Santos foi o responsável por depositar o artefato explosivo no eixo esquerdo do veículo, em dezembro de 2022.

A tentativa de explosão aconteceu às vésperas dos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de liberdade feito pela defesa por representar risco à ordem pública.

A Justiça do Distrito Federal condenou Alan Diego pelos crimes de explosão e incêndio em maio de 2023. Em junho deste ano, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Alan e outros dois participantes por tentativa de abolição do Estado de Direito e golpe de Estado.

Alan Diego está preso na cadeia pública de Comodoro (MT).

O ministro Alexandre de Moraes também manteve a prisão preventiva do tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. O militar fazia parte dos Kids Pretos, grupo de oficiais do Exército com formação em Operações Especiais. Ele é acusado de integrar o Núcleo 3 da suposta tentativa de golpe. Uma das ações envolvia o monitoramento e o possível assassinato de autoridades.

Rafael Oliveira está preso desde novembro de 2024 em uma unidade militar de Niterói (RJ).

Em outra decisão, o ministro Alexandre de Moraes autorizou a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos a receber assistência religiosa em casa. Débora pichou a frase “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, em frente ao prédio do STF, nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participação na tentativa de golpe. E desde março deste ano cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. A defesa de Débora deverá indicar o nome dos pastores, as datas e horários das visitas.

Fonte: Radioagência Nacional e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/07/2025/14:26:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...