Studio Ghibli: conheça a produtora e saiba como gerar fotos da trend com IA

Trend imita traços do consagrado Studio Ghibli. Reprodução/ Internet (Foto: Reprodução )

Aprenda a usar a Inteligência Artificial para entrar na tendência.

A Inteligência Artificial já faz parte do cotidiano de muitas pessoas, que a utilizam para diversas finalidades. Recentemente, uma nova trend surgiu nas redes sociais, em que as fotos eram transformadas com características de uma produtora de filmes japoneses, o Studio Ghibli. Para conseguir entrar na moda, é preciso pedir para que alguma IA realize todo o processo.

O ChatGPT foi uma das plataformas que mais foram utilizadas para gerar as imagens das trends. O volume de pedidos foi tanto que o Chat chegou a limitar o número de pedidos por uma mesma conta, solicitando que aguardasse para gerar uma nova imagem.

Antes, os internautas tinham que recorrer a aplicativos como Photoshop ou Illustrator, mas o ChatGPT inaugurou uma funcionalidade, como anunciou o CEO da OpenAI, Sam Altman: “Hoje estamos lançando algo novo… Imagens no ChatGPT!”. Neste caso, o recurso permite gerar uma imagem com um estilo específico, que utiliza um sistema de geração de imagens a partir da ferramente DALL-E.

O que é Studio Ghibli?

O Studio Ghibli foi fundando em 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma. Desde lá, o estúdio de animação é famoso pela criação de filmes emocionantes, cativantes e com desenhos bem detalhados, em que os traços são suaves e delicados. As histórias contadas trazem temas relevantes para a sociedade, como questões ambientais, amadurecimento e a descoberta do ser enquanto pessoa, as relações complexas travadas ao longo da vida e até mesmo a guerra.Com suas obras fantásticas, o Studio chegou a ser premiado com um Oscar na categoria de “Melhor Animação”, em 2003, pelo filme “A Viagem de Chihiro”. Além dele, há outros filmes tocantes, como o “Túmulo dos Vaga-lumes”, “O Serviço de Entregas da Kiki”, “Meu Amigo Totoro” e “Princesa Mononoke”.Como gerar imagens no estilo Studio Ghibli?Mesmo com todos os avanços da IA, não é possível gerar uma imagem exatamente como se fosse feita pelos produtores oficiais do Studio Ghibli. Mas é possível chegar muito próximo.

Passo a passo no ChatGPT

Acesse o site oficial do ChatGPT: para um melhor resultado, utilize uma conta na OpenAI;

Descreva a cena com detalhes: especifique o tipo de imagem e os elementos visuais desejados;

Exemplo: “Transforme a imagem anexada no estilo do Studio Ghibli, com cores vibrantes e traços suaves”;

Ajustes: caso seja necessário, coloque mais detalhes na descrição do pedido e tente novamente.

Passo a passo no Gemini

A Google também possui um chatbot, em que é possível pedir para ele realizar algumas tarefas. O Gemini não possui a ferramente de gerar uma imagem a partir de uma foto sua. No caso, ele vai gerar uma imagem apenas a partir do comando de texto que for inserido.

Acesse a plataforma do Gemini;

Descreva a imagem que deseja criar;

Utilize frases como: “Crie uma imagem no estilo do Studio Ghibli com árvores e uma paisagem de campo. Além disso, coloque um casal conversando, enquanto estão sentados numa grama verde”;

Espere a IA gerar a imagem;

Faça o download quando ela estiver pronta.

Passo a passo no CapCut

O CapCut é um aplicativo que está disponível para usuários de iOS e Android. Ele possui um filtro com o efeito do visual de anime, que lembra o Studio Ghibli.

Abra o aplicativo do CapCut;

Selecione “Modelos”;

Pesquise “Ghibli” ou “anime”;

Escolha um dos modeles e selecione “Usar modelo”;

Selecione uma imagem da galeria ou tire uma foto;

Aperte em “Avançar’ e depois toque em “Exportar” para salvar no dispositivo.

Passo a passo no Insmind

O site tem uma ferramenta dedicada à estética do Studio.

Acesse o site da plataforma do Insmind;

Faça login com uma conta;

Selecione “Free Tools” e toque em “AI Photo to Ghibli”;

Clique em “Upload Your Photo” e anexa uma imagem;

Escolha “Ghibli” ou “Ghibli 2” e clique em “Generate”;

Faça o download da imagem gerada clicando em “Download Standard” ou clique em “Edit more” para fazer algum ajuste.

Controvérsias sobre a geração de imagens com IACom a recente popularização de imagens geradas por inteligência artificial inspiradas nas obras do Studio Ghibli, um vídeo antigo de Hayao Miyazaki, diretor do estúdio japonês, voltou a viralizar nas redes sociais.

A gravação, feita em 2016 durante uma reunião, mostra Miyazaki assistindo à animação de uma criatura semelhante a um zumbi, criada por IA para replicar movimentos em um novo projeto. Visivelmente incomodado, ele critica a tecnologia:

“Estou completamente enojado. Se você realmente quer fazer coisas assustadoras, pode ir em frente e fazer. Eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao meu trabalho”, afirma. “Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida.”

Antes do vídeo terminar, Miyazaki ainda declara que esse tipo de tecnologia o faz se sentir como se estivesse “perto do fim dos tempos” e que aquilo era um sinal de que os humanos “estão perdendo a fé em si mesmos”.

