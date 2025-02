Subestação Santarém passará por manutenção neste domingo, 23

Foto: Reprodução | O trabalho visa reforçar a qualidade da energia oferecida para a população do município de Santarém

Na manhã deste domingo, 23, a Equatorial Pará realizará uma manutenção programada na Subestação Santarém para realizar melhorias no fornecimento de energia aos seus clientes. Em alguns bairros como Área Verde, Mararu, São José, Boa Esperança, Cristo Rei, Prainha, Aldeia, Jaderlândia, Jutai, Urumanduba, Maicá, Vigia, Pérola do Maicá, Urumari, Santa Clara, Aldeia, Mapiri, Salé, Laguinho, Fátima, Aparecida, Santíssimo, Santana, Centro, Liberdade e Interventoria, podem ocorrer interrupções ou oscilações durante a ação.

Conforme o gerente de Manutenção e Obras da Equatorial Pará, Leandro Martins, as interrupções serão de forma muito rápida, em torno de 3 e 4 minutos. “Em alguns casos, haverá apenas oscilações de energia. Caso ocorra uma interrupção por um período maior é necessário acionar a distribuidora por meio dos canais de atendimento. Além da atendente virtual Clara no WhatsApp (91) 3217-8200, o contato poderá ser feito pelo 0800 091 01 96, pelo site www.equatorialenergia.com.br e ainda pelo App Equatorial Energia, disponível para dispositivos Android e IOS”, reforçou o gerente.

A manutenção vai iniciar na madrugada de domingo e se estenderá até às 12h. “Nossas equipes estarão preparadas em alguns pontos estratégicos para realizar algumas transferências de carga de um circuito para o outro, e com isso possibilitar a manutenção na subestação de Santarém”, acrescentou.

MOBILIZAÇÃO

Para a ação de domingo estão sendo mobilizadas 15 equipes mobilizadas, somando 45 colaboradores envolvidos diretamente na execução dos serviços, além de três lideranças que farão todo o acompanhamento. Além disso, todo o serviço será monitorado pelo Centro de Operações, em Santarém.

A recomendação é que seja evitado o uso de equipamentos sensíveis a oscilações elétricas durante o período da manutenção.

