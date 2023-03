Submarino ‘fantasma’ é encontrado na Colômbia com R$ 460 milhões em cocaína e dois corpos

(Foto:Reprodução) – A Marinha da Colômbia anunciou ter encontrado um minissubmarino à deriva nas águas do país, no Oceano Pacífico, com um carregamento de 2,6 toneladas de cloridrato de cocaína, no último domingo.

De acordo com os militares colombianos, a embarcação tem cerca de 2,5 metros de largura e 15 de comprimento e, no momento em que foi descoberta, sofria com a entrada de água em seu interior.

Afinal, o que aconteceu?

Submarino à deriva: A Marinha da Colômbia anunciou ter encontrado um minissubmarino à deriva nas águas do país, no Oceano Pacífico;

2,6 toneladas de cocaína: Dentro da embarcação foram encontradas 2,6 toneladas de cloridrato de cocaína;

Dois corpos e dois vivos: Além da droga, os militares encontraram dois cadáveres e duas pessoas vivas, mas em estado de saúde delicado;

Gases tóxicos: Segundo a Marinha, houve um vazamento de gases tóxicos do combustível do minissubmarino.

Além da droga, os militares encontraram dois cadáveres e duas pessoas vivas, mas em estado de saúde delicado. Segundo a Marinha, ocorreu um vazamento de gases tóxicos do combustível do minissubmarino, que contaminaram o ambiente.

As duas pessoas encontradas mortas teriam inalado os gases.

Os dois sobreviventes do minissubmarino receberam atendimento médico no local e foram transferidos para um navio. A Marinha afirma ainda que a droga tinha como destino a América Central e estava avaliada em US$ 87 milhões (R$ 460 milhões) e que a operação de interceptação teve apoio de um outro país, mas não especificou qual.

Em vídeo, o capitão colombiano Cristian Andres Guzman Echeverry disse que “a Marinha da Colômbia continuará a usar todas suas capacidades para acabar com o flagelo das drogas e do narcotráfico em nosso país”. Por sua vez, o presidente Gustavo Petro afirmou no Twitter que a Marinha “está cumprindo um papel fundamental na apreensão, por meio de operações de interdição, de cocaína”.

As Forças Armadas da Colômbia também informaram a localização de três semissubmergíveis usados por dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), já extintas, para transportar entre quatro e seis toneladas de cloridrato de cocaína cada. Os grupos atuam no departamento de Nariño, no Pacífico colombiano.

A operação afeta os grupos armados de Nariño “reduzindo a capacidade logística [dos grupos armados ilegais] para financiar suas atividades ilegais, evitando o transporte e comercialização de mais de 12 toneladas de cloridrato de cocaína no mercado ilegal internacional”.

Os minissubmarinos começaram a ser usados pelo narcotráfico na Colômbia nos anos 1990, com Pablo Escobar, que tinha duas dessas embarcações, construídas por ex-militares e engenheiros da antiga União Soviética. Em 2019, a polícia espanhola frustrou a chegada do primeiro minissubmarino que fez a travessia do Atlântico para a Europa, com um carregamento de 3 toneladas de cocaína.

Caçada pelas Marinhas espanhola e portuguesa, a embarcação acabara de ser afundada na costa da Galícia pelos três tripulantes, que esperavam recuperar a carga mais tarde, mas foram presos nos 5 dias seguintes.

O jornalista Javier Romero, que escreveu um livro sobre o episódio, disse em janeiro de 2022 que o uso dessas pequenas embarcações pelo narcotráfico se disseminou e, a cada ano, cerca de 30 a 40 delas são capturadas pelas autoridades.

