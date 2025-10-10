Subtenente da reserva da PM é morto a tiros em zona rural, no Pará

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite de quinta-feira (9), durante uma ação criminosa em região conhecida como Tapete Verde.

O subtenente da reserva da Polícia Militar, Gilson Caldas, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9), durante uma ação criminosa em região conhecida como Tapete Verde, zona rural de Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 21h.

De acordo com informações apuradas, o grupo de assaltantes havia acabado de invadir uma chácara vizinha à residência do policial, de onde roubaram uma caminhonete. Após o assalto, os criminosos foram até a frente da casa do subtenente e chamaram, atraindo sua atenção.

Ao sair para verificar o que estava acontecendo, o militar foi surpreendido e baleado pelos criminosos, que provavelmente já sabiam que ele era policial. O subtenente ainda reagiu e trocou tiros com os assaltantes, mas acabou atingido por vários disparos na região do tórax.

Os bandidos tentaram roubar a caminhonete do policial, mas não conseguiram levar o veículo, possivelmente por não encontrarem a chave. Em seguida, fugiram levando a pistola usada pelo subtenente durante a reação. Ferido, o militar foi socorrido por familiares e vizinhos e levado ao Hospital Municipal de Parauapebas (HMP), mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar realizou buscas intensas na região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio (roubo seguido de morte). O velório acontecerá na Igreja Católica do bairro Novo Brasil, em Parauapebas.

