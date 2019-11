Subtenente do Exército morre ao fazer curva e bater carro em árvore em MT

A suspeita é de que o veículo aquaplanou quando José Gilmar de Souza fazia uma curva na BR-070.

Carro teria girado e batido a traseira em uma árvore — Foto: Divulgação

Um subtenente do Exército Brasileiro morreu após bater o carro em uma árvore às margens da BR – 070, região de Cáceres, a 220 km de Cuiabá, na manhã desta sexta-feira (15). José Gilmar de Souza morreu ainda no local do acidente. Ele estava sozinho no veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima seguia de Cuiabá sentido a Cáceres.

Estava chovendo no momento do acidente. A suspeita, segundo os bombeiros, é de que o veículo aquaplanou quando José fazia uma curva.

José era subtenente e trabalhava no 2º Batalhão de Fronteira de Cáceres — Foto: Divulgação

O carro ainda teria girado e batido a traseira em uma árvore às margens da BR. A traseira do veículo ficou destruída.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência estiveram no local, mas a vítima já estava morta.

O 2º Batalhão de Fronteira de Cáceres, onde atuava o subtenente, publicou uma nota lamentando a morte de José. “Neste momento de consternação e pesar, os integrantes do 2º Batalhão de Fronteira sensibilizam com o ocorrido e se solidarizam com os familiares e amigos do subtenente”, diz.

