SUCESSO – 1º Desafio Ciclístico presta homenagem a “Josiel Lopes” em Novo Progresso

(Fotos:Yuri Nakay/Facebbok) – Em clima de muita festa e homenagens, o 1º Passeio -“Desafio Ciclístico” – foi um sucesso. Mais de 100 ciclistas e atletas fizeram uma grande homenagem ao jovem Josiel Lopes, que morreu vítima de acidente de trânsito, a ideia foi promover o ciclismo e pedir paz no trânsito.

O tempo colaborou, com temperatura amena e sol entre nuvens. Perfeito para pedalar pelo primeiro ano, no evento que promoveu o ciclismo, homenageou o atleta e voluntário JOSIEL LOPES, e permitiu que , amigos pedalassem até a pousada Coruajito reivindicando paz no trânsito.

Homenagem aos patrocinadores do evento foi postado no Facebook-

1⁰ desafio ciclístico uma grande homenagem para Josiel Lopes Há sua presença sempre continuará no meio de todos seus amigos e amigas e jamais o tempo fará esquecer você. Há família Lopes agradece muito a todos que participaram e fizeram uma homenagem muito bonita! Eles agradece muito aos patrocinadores ajudaram muito. Foi muito top esse momento gostei de ter participado pela 1⁰ vez vai ficar marcado esse dia para vida de qualquer um foi top demais Parabéns

O Passeio começou no centro da cidade na madrugada deste feriado de Nossa Senhora Aparecida dia 12 de outubro, com a homenagem ao ciclista Josiel Lopes, percorreu a distancia de aproximadamente 14 quilômetros passando pelo rio jamanxima até a Pousada do Coruajito. No local parentes e amigos do motociclista vieram ao evento e fizeram um emocionante discurso com a meta de lutar para diminuir a velocidade das vias, para que nenhum outro ciclista ou pedestre perca a vida em atropelamentos. “Josiel está agora “pedalando no céu”, mas sua alegria sempre estará presente em todos os passeios ciclísticos e organizações em que ele participava”. O evento, em seu discurso, defendeu a redução da velocidade nas vias e destacou a importância de mais campanhas educativas de respeito ao ciclista.

Ciclista receberam prêmios no evento.

CONFIRA AS PRINCIPAIS IMAGENS DO PASSEIO CICLÍSTICO CLICANDO AQUI OU NA IMAGEM ABAIXO:

