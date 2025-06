Suçuarana: três são presos após tentarem atacar agentes do ICMBio em operação contra pecuária irregular

Em 11 dias de operação, ICMBio já apreendeu cerca de 400 cabeças de gado no AC — Foto: Asscom/ICMBio

Suspeitos que tentaram invadir base do ICMBio em Xapuri foram liberados no domingo (15). Alvo principal da operação é a pecuária irregular praticada por invasores em pontos diversos dentro da Resex Chico Mendes. Além disto, cerca de 400 cabeças de gado já foram apreendidas até esta segunda (16).

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF-AC) em Xapuri, no interior do Acre, no último domingo (15) e pelo menos 400 cabeças de gado apreendidas até esta segunda-feira (16), como desdobramentos da Operação Suçuarana, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), iniciada no dia último dia 5. A ação tem como objetivo principal combater o desmatamento na Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex).

Ainda segundo o ICMBio, os suspeitos, que foram pegos com gasolina e cortando cerca em local onde funciona a base do Instituto, foram soltos no mesmo dia. Ninguém ficou ferido na ação.

O trecho da BR-317, no km 237, que estava bloqueado por manifestantes que protestam contra a operação, foi totalmente liberado na manhã de domingo (15).

Em 11 dias, o ICMBio tem o apoio de forças de segurança para combater a pecuária ilegal de grande porte, que é o principal fator de desmatamento na unidade de conservação.

A fiscalização ocorre em toda a unidade de conservação federal, que abrange sete municípios do Acre: Sena Madureira, Rio Branco, Capixaba, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

Participam da operação equipes da Força Nacional (FN), Polícia Federal (PF-AC), Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC), Exército Brasileiro, Ministério Público Federal (MPF), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) e do Batalhão de Policiamento Ambiental do Acre (BPA).

Conforme o ICMBio, animais só podem ser criados dentro da reserva pelos beneficiários na condição de subsistência. O ICMBio confirmou que a ação combate as seguintes infrações:

Não beneficiários (ou invasores)

Beneficiários que criam gado acima do limite de subsistência

Quem desmatou para colocar pasto

Quem está criando gado em área embargada em autos de infração

O órgão federal explicou ainda que a Resex é uma unidade de conservação federal criada para assegurar os meios de vida e a cultura das populações tradicionais extrativistas, além de garantir a conservação dos recursos naturais da região.

“A expansão ilegal da pecuária dentro da Resex representa uma grave ameaça tanto para o meio ambiente quanto para os próprios moradores que dependem da floresta”, destacou.

No primeiro dia de retirada de gado ilegal da reserva, ocorrido no dia 9 de junho, foram apreendidos 20 animais criados em área embargada e destinados a um frigorífico local.

Operação do ICMBio apreende gados de criações irregulares em reserva no interior do Acre

Protestos

Os moradores da Resex fecharam a BR-317 na entrada de Xapuri pela primeira vez na manhã do dia 8 de junho. A interdição ocorreu em protesto contra a operação. A via foi liberada por volta das 19h do dia 9 de junho.

Após a suspensão, os moradores seguiram se organizando para novas manifestações. Na última sexta-feira (13), os moradores da Resex voltaram a fechar a BR-317. “Estão prendendo nosso gado, atrapalhando nossa produção e quem sente é o povo trabalhador”, dizia a nota, convocando os manifestantes para o protesto da sexta.

Ainda na sexta, um grupo de moradores de Xapuri mostrou preocupação em não conseguir passar pela BR para participarem de um concurso público em Epitaciolândia, cidade vizinha, no domingo (15). Em nota, a PRF-AC informou que o trânsito estava fluindo normalmente, sem registros de congestionamento no local.

Ações criminosas

O ICMBio denunciou ações criminosas contra a fiscalização da Operação Suçuarana. De acordo com o órgão, agentes que atuam na ação foram intimidados e impedidos de trabalhar no combate aos crimes ambientais.

Entre os atos criminosos identificados estão o bloqueio de estradas com fogo, destruição de pontes, cortes de cerca e até uma tentativa de incêndio no acampamento utilizado pela equipe de fiscalização.

“As ações criminosas foram executadas de forma articulada, na tentativa de comprometer a continuidade da operação e garantir a impunidade de atividades ilegais no interior da Resex Chico Mendes, principalmente a pecuária clandestina em áreas protegidas”, disse o órgão em nota.

O ICMBio informou ainda que todas as ocorrências foram devidamente registradas e comunicadas às autoridades competentes, incluindo órgãos de segurança pública e MPF, para a apuração dos crimes e responsabilização dos envolvidos.

O órgão informou que, na madrugada deste domingo, mais 40 animais foram destinados e a retirada de gado prosseguirá no âmbito da operação.

Processos de embargos desde 2016

No último sábado (14), o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) divulgou uma nota destacando que a operação ‘tem como base decisões judiciais que confirmam a ilegalidade da criação de gado em áreas embargadas da unidade’.

Ainda segundo o governo federal, os processos de embargos das terras são de 2016, os investigados recorreram à Justiça e foram derrotados em todas as instâncias. “Com o esgotamento dos prazos legais e o não cumprimento das determinações, a operação foi deflagrada para garantir a aplicação da legislação vigente”, destaca o comunicado.

Conforme o MMA, entre 2019 e 2022, a Resex registrou um aumento expressivo no desmatamento. Em 2023, houve uma redução significativa desses índices, porém, a ‘degradação na unidade continuou avançando, especialmente por meio do aumento dos focos de incêndio, com fortes indícios de origem criminosa’.

Em dezembro do ano passado, foi feita uma nova rodada de notificações para a retirada de gado mantido ilegalmente em áreas embargadas. O MMA destacou que a ‘criação de gado em larga escala dentro da Resex é proibida pelo plano de manejo da unidade e configura infração ambiental’.

Em abril, o ICMBio deflagrou a ‘Operação Boi Fantasma’ para combater o aumento do desmatamento na reserva extrativista. Segundo o Ministério, a ação ‘revelou fraudes no registro de rebanhos e práticas conhecidas como lavagem de gado, utilizadas para dar aparência de legalidade à produção em áreas embargadas’.

