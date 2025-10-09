Sucuri de aproximadamente 4 metros é retirada de canal por moradores, em Belém

Foto:Reprodução | O animal estava em um canal localizado entre a Rua dos Mundurucus e a Travessa Teófilo Conduru e foi retirado do local por dois homens na manhã desta quarta-feira (8)

Uma cobra sucuri de aproximadamente quatro metros foi encontrada por moradores do bairro do Guamá, em Belém. O animal estava em um canal localizado entre a Rua dos Mundurucus e a Travessa Teófilo Conduru e foi retirado do local por dois homens na manhã desta quarta-feira (8).

O momento foi registrado por vizinhos e por pessoas que passavam pela área, e as imagens rapidamente começaram a circular nas redes sociais. Os moradores que capturaram a cobra a amarraram para evitar que se ferisse ou atacasse quem estava por perto.

O Corpo de Bombeiros e o Batalhão Ambiental da Polícia Militar foram acionados para realizar o resgate e encaminhar o animal de volta a uma área de mata.

VEJA VÍDEO:

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/10/2025/ 10:26:30

